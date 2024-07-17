川普遇襲 支持率領先優勢卻略減 7搖擺州領先拜登

川普 13日遇刺未遂後進行的最新總統大選民調 顯示，川普的支持率並未提升。

Morning Consult 15日針對2045名登記選民進行的民調顯示，川普以46%的支持率領先拜登 的45%；民調的誤差範圍為正負兩個百分點。

與Morning Consult於7月12日至14日進行的前一次調查相比，川普的領先優勢略微縮小，該次民調川普的支持率為44%，拜登為42%。

許多分析師預測川普在經歷暗殺未遂後，民調支持率會大幅提升，一名分析師預測，這將會是全國的團結時刻，推動川普在11月獲得全面勝利，拜登在最新的民調中拉近與川普的差距，令許多分析師驚訝。

另外，根據The Times/SAY24近期執行的民調，川普在七個主要的搖擺州領先拜登，包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州；差距最小的是密西根州和賓州。

川普在密西根州獲得42%的支持，拜登支持率為40%；川普在賓州的支持率為43%，拜登為40%。

密西根州約4%的受訪者表示會投給獨立參選人小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)；他在賓州的支持率為3%；密西根和賓州表示尚未決定支持哪位候選人的受訪者皆占10%。

川普在北卡羅來納州、喬治亞州、內華達州皆領先四個百分點，他在北卡和喬治亞州均以44%的支持率領先，拜登在這兩個州的支持率為40%。

川普在內華達州獲得46%的支持率，拜登為42%；川普在該州的支持率為民調中最高。

川普在威州以43%領先拜登五個百分點。

他在亞利桑納州的領先優勢最大，以44%的支持率領先拜登的37%，該州有10%的受訪者表示尚未決定，5%表示會投給小羅勃甘迺迪。

儘管該民調顯示拜登在七個搖擺州皆落後川普，但民主黨參院候選人在多個搖擺州領先，包括亞利桑納州、內華達州、密西根州、賓州和威州。

此民調於7月4日至12日進行，每個州的誤差範圍介於3到5個百分點之間。