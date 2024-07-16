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川普遇刺後民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕、一遭警擊斃

特派記者張文馨／密爾瓦基即時報導
川普13日遭遇槍擊事件後，共和黨全代會活動期間警力森嚴。 (歐新社)
川普13日遭遇槍擊事件後，共和黨全代會活動期間警力森嚴。 (歐新社)

美國福斯新聞（Fox）報導，在共和黨全代會周邊，警方開槍射殺一位民眾；此外，一名21歲男子攜帶AK-47步槍，在全代會會場第一服務廣場（Fiserv Forum）的幾個街區之外被捕。

美國前總統川普13日在賓州遭遇槍擊事件，所幸無大礙，民主黨和共和黨同聲譴責暴力，美國總統拜登多次公開談話呼籲冷靜。

共和黨全代會在威斯康辛州密爾瓦基市舉行之際，福斯新聞報導，國土安全部調查官和國會警察在第一服務廣場周邊發現，有一名戴著滑雪面罩、攜帶戰術背包的可疑男子，警察自其背包起出一把槍與一個完整彈匣，不確定該男子意圖，且他無證持槍。

密爾瓦基警方告訴福斯新聞，他們在15日下午1時許逮捕這名男子。

福斯新聞報導，俄亥俄州警方證實，5名負責支援全代會任務的警察於16日在距離第一服務廣場3公里的路口開火，一名民眾死亡。

福斯新聞訪問目擊者，指死者居住在附近的遊民帳篷內，被槍殺時手上揮舞一把刀子；此外有民眾跟警方爭執，想了解警察為何開槍。

福斯新聞報導，目前尚不清楚是什麼原因導致警方開火。

全代會進入第二天，今日主題是「讓美國再次安全」，川普矢言要解決犯罪問題。

美國前總統川普13日在賓州遭遇槍擊事件，所幸無大礙，民主黨和共和黨同聲譴責暴力，...
美國前總統川普13日在賓州遭遇槍擊事件，所幸無大礙，民主黨和共和黨同聲譴責暴力，美國總統拜登多次公開談話呼籲冷靜。(歐新社)

共和黨 川普 俄亥俄州

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