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川普遇刺後民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

川普：台灣奪走晶片業務 要美保護需付錢

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

前總統、共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪川普，談及台灣議題時，川普直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。

庫克6月底與團隊前往佛州海湖莊園為《彭博商業周刊》對川普進行90分鐘專訪，談論議題包括美國經濟、外交及對台政策等，針對台灣議題，川普明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度不冷不熱，部分源自於對經濟的不滿。

川普說，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」他表示，「我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢。」

川普想的是，要美國的保護，台灣應該向美國付錢。川普說，「我不認為我們這樣和保險有什麼不同。為什麼？為什麼我們要這樣做？」

川普的另一個質疑來自，他認為要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說就是很困難。他說，「台灣遠在9500英里遠的地方，距離中國僅68英里。」

報導指出，放棄對台承諾象徵著美國外交政策的巨大轉變，意義堪比停止對烏克蘭的援助，但川普似乎準備從根本上改變關係背後的條件。

川普 晶片 庫克

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