川普副手范斯外交觀點有利台灣：聚焦亞洲以抗中 反對軍援烏

川普挑中俄亥俄州參議員范斯（圖中左）為競選搭檔，圖為范斯牽手妻子抵達共和黨全國代表大會會場。(美聯社)

川普 挑中現年39歲前海軍陸戰隊員范斯（JD Vance）做副手，將使他徹底摒除共和黨 外交政策守舊派的路線。

范斯投票反對提供更多軍援給烏克蘭 ，希望幫助以色列「完成任務」打擊哈馬斯，並認為美國海外資源分配「捉襟見肘」，應聚焦亞洲以對抗中國大陸。

范斯的觀點反映出，在川普推動下，年輕共和黨人認同的新政策崛起，老派作法不受青睞。他們質疑曾經的傳統智慧——意即美國應透過領導全球聯盟、促進民主並吸引其他國家接受美國的價值觀來尋求主導地位。

歐巴馬時期的美國駐北約大使Ivo Daalder談到川普選擇范斯時說：「這是他對所謂的第二個任期做出的第一項任命。」這顯示川普找的是肯定他的觀點而非看法相悖的人，至少在烏克蘭、北約和外交政策方面是這樣。

就更廣泛意義上而言，川普沒啥興趣安撫他2016年招攬的黨內傳統派。他做第一任時身邊圍著一群所謂的「成年人 」，包括前埃克森美孚總裁提勒森和退役將軍馬提斯，他們有時公開抵制川普指示，有時默默置之不理。

這次，川普公開與共和黨國防建制派決裂，例如他的前副總統潘斯和參院少數黨領袖麥康諾。已宣布不再尋求連任的麥康諾一直力抗范斯這種孤立主義的聲音，將其比作1941年珍珠港事件前反對援英和其他盟國的「美國優先」運動。麥康諾周一出席在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會時被噓，而范斯在川普宣布副手人選後不久上台發言則受到了搖滾明星般的歡迎。

但也有人將范斯觀點歸結為至少能追溯到歐巴馬時期吹捧的「重心轉向亞洲」的一種長期趨勢。

本月在工黨獲勝出任英國外交大臣的David Lammy曾在5月說：「自甘迺迪總統以來，美國一直要求歐洲做更多。我的朋友范斯參議員說得很對，在歐洲的我們有個需用更高國防開支解決的問題。」

川普11月勝選後對范斯能有多言聽計從，現在還不知道。但若真的看重范斯，美國對烏克蘭將持有比川普迄今表達的更加懷疑的態度。范斯說，他反對向烏克蘭提供任何進一步的援助，力主儘快談和。他曾在班農（Steve Bannon）的播客節目裡說，「把注意力集中在烏克蘭邊界上很荒謬。老實說，我不關心烏克蘭會怎樣。」

范觀點將是亞洲國家和台灣的佳音，他們對中國大陸日益嚴重的蠶食威脅提出了警告。范斯說自己是「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的粉絲」，AUKUS是旨在透過加強潛艇艦隊和技術共享對抗中國大陸的防禦聯盟。

小布希和川普時期經政治任命的國務院官員惠頓（Christian Whiton）說：「選擇范斯表明，共和黨內新保守主義、全球主義頑固派毫無意義，在政治上也無能為力。川普沿襲柯林頓模式，選了一位反映其觀點而非平衡其觀點的候選人。這是大膽精明的做法。」