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共和黨秘密武器？民主黨因拜登失誤內鬨 「川普秀」不撿槍有原因

編譯江昱蓁／即時報導
川普過去有意的克制，目的是為了等拜登自爆。（路透）
川普過去有意的克制，目的是為了等拜登自爆。（路透）

現任總統拜登近來口誤頻頻；川普卻意外地只在社群媒體上揶揄，「幹的好啊！喬！」。長期以來，川普撿到槍就會開向這位81歲的現任總統，但拜登在過去2週為自己政治生涯奮戰時，川普卻一反常態的沉默，英國廣播公司（BBC）13日引述多名專家看法，「相對性沉默」是川普的新戰略，也是他自2016年與2020年選戰以來的變化。

共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）分析，川普「很聰明沒有對民主黨危機說三道四，民主黨自己就在挖坑了，我們何必幫他們拿走鏟子」。

不過，川普並不是完全閉上嘴，自拜登在6月總統辯論會災難性演出後，川普9日在邁阿密的造勢活動上，挖苦著「激進的左派民主黨陷入混沌，他們甚至無法決定是愛睏而又狡猾的拜登，還是愛傻笑的賀錦麗更不適任總統」。之後，又向拜登下戰帖，兩人來「尬一下」誰的高爾夫球技更好。

等拜登自爆

專家認為，與過去相比起來，共和黨此番相形克制；甚至，部分人士分析，川普陣營有意延遲公布副總統候選人，以免社會大眾自拜登災難轉移目光。

共和黨溝通專家麥登表示，「相較於2016年與2020年，川普此次選戰的戰略與執行更具戰略性，也更有紀律」。

2016年擔任川普競選總幹事的李萬度斯基也認為，「隨著民主黨因拜登而內鬨，川普團隊自辯論會以來採取的戰略非常有效，出色地讓拜登自我毀滅」。

年老體衰對上強壯而又精力旺盛

長期以來，美國選民一直憂心拜登年齡過長，這也成為共和黨爭取選票的著手點，川普陣營自一開始就算利用拜登自爆來勝選。川普的頭號策師拉希維塔（Chris LaCivita）直言，這是場「極端視覺對比」的選戰，一邊是年老體衰的拜登，另一邊是強壯而又精力旺盛的川普。總統辯論會當時分割畫面呈現的時間夠久，這就是川普陣營要的。

過早使出殺手鐧？

儘管最近多項民調顯示川普持續微幅領先拜登，但川普陣營也開始焦慮過早打出拜登健康這張牌。彭季恩認為，假若拜登被更年輕的候選人取代，川普將失去年齡與虛弱這兩項武器；此外，拜登在經濟與南部邊境議題很難取得選民青睞，但政策失敗很難歸咎在新候選人身上。

拜登成共和黨秘密武器？

彭季恩表示，川普陣營「暗自禱告拜登能獲得提名，只要拜登參選，川普就能勝選」。

與川普親暱的人士也展現支持拜登選到底的態度，就當民主黨人忙著分析拜登口誤產生的影響時，川普長子小唐納卻罕見讚揚拜登表現，「還不賴，他表現很好」；上週，川普的媳婦賴拉（Lara Trump）也說，「拜登若被除名將有違民主進程」。

不過，彭季恩等人都認為，民主黨此時此刻難以選出新候選人，難度甚至超過共和黨。共和黨策士海耶也認同陣前換將對民主黨產生的混亂遠勝過共和黨，並表示共和黨正找梳理包含賀錦麗在內的替代名單。

共和黨全國代表大會將於下周登場，川普將接受正式提名並發表演說，為接下來幾個月的選舉活動定調。海耶認為，這場大會將讓川普更受惠於沉默戰略，長期保持緘默的川普自此可喊出「川普秀登場」。

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