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WSJ：川普若回鍋白宮 通膨恐比拜登任期嚴重

編譯陳韻涵／綜合報導
經濟學者分析指出，前總統川普若重返白宮，會讓物價上漲，導致通膨的影響比拜登總統任內更嚴重。圖為佛州的一家超市出售的海鮮。(美聯社)
經濟學者分析指出，前總統川普若重返白宮，會讓物價上漲，導致通膨的影響比拜登總統任內更嚴重。圖為佛州的一家超市出售的海鮮。(美聯社)

經濟學者認為，前總統川普計畫提高關稅、打擊無證移民，會讓物價上漲，導致通膨的影響比拜登總統任內更嚴重。

華爾街日報(WSJ)報導，川普很愛提醒選民，拜登導致40年來最高的通膨，但選民可別指望川普若在11月勝選，就能快速降低通膨。

WSJ訪問許多經濟學者的看法，許多人認為，川普第二任期的通膨、赤字和利率，將比拜登連任的情況更高。

經濟展望集團(Economic Outlook Group)首席全球經濟學者鮑莫爾(Bernard Baumohl)表示，「我認為，川普回任總統，通膨確實有再次加速的風險」，這可能會導致聯準會(Fed)將利率定得比通膨下行還高的情況。

WSJ本月5日到9日進行的訪查，收到來自商界、金融業和學術界共68名專業預測人士的回應。

在回答川普與拜登問題的50人中，56%的受訪者表示，川普任內的通膨率將高於拜登，16%的人持相反意見，其他人則未見實質差異。

拜登面臨黨內漸增的逼宮壓力，但經濟學者對通膨和利率的看法，主要基於川普政策的偏好驅使，尤其是貿易和移民；即便民主黨換將，相關評估的變化也不會太大。

川普提議對進口產品全面徵收10%關稅，並對中國產品徵收60%以上的關稅；此外，川普矢言落實史上最大規模的非法移民遣返行動，可能影響部分產業的勞動力。

納羅夫經濟顧問公司(Naroff Economics LLC)首席經濟學者納羅夫(Joel Naroff)認為，拜登任內的通膨率會更高，但川普領導下的赤字和利率則會更高。

此外，總統對經濟和通膨的影響，通常遠小於對商業周期、石油價格和聯準會利率政策等外部衝擊的影響。

拜登2021年1月就任以來，受到聯邦政府推動開支大增，消費者物價上漲19%，其中部分支出是在川普任內頒布的；商品和勞動力短缺，加上新冠肺炎疫情後的供應鏈中斷，川普的四年任內物價上漲7.8%。

勞工部11日公布報告指出，以消費者物價指數衡量的年通膨率，從5月的3.3%降至6月的3%；華爾街日報訪查的經濟學者估計，時至12月，年通膨率成長將降至2.8%，而2025年底將降至2.3%。

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