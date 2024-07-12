紐時社論矛頭轉向川普：他讓人打冷顫 不適任總統

紐約時報11日發表社論將矛頭轉向川普，指川普的道德和操守都不足以擔任美國總統這個全世界最重要的職務，呼籲選民不要支持他。（路透）

共和黨 全國代表大會下周登場，期間將確認前總統川普 與副手獲得正副總統人選提名。紐約時報 11日發表社論指出，川普是讓人打冷顫的選擇，總統人格至關重要，全球最重要工作不該交給他。

紐約時報繼連日要求拜登退選後，11日以斗大標題「川普（Donald Trump）不適合領導」指出，共和黨曾是優秀政黨，如今淪落為某人的利益服務，相較於共和黨歷屆總統候選人，此人不適合總統辦公室。他的價值、氣度、思維和言談，都異於讓國家偉大的本質。在重要時刻．他是讓人打冷顫的選擇。

該社論分析，共和黨過去提名的前總統雷根（Ronald Reagan）講過「山丘上閃亮的城市」，也常提國家願景，前總統老布希（George H.W. Bush）或提名的馬侃（John McCain）與羅姆尼（Mitt Romney）都秉持公僕原則，相信自由、奉獻、責任及福祉，這是保守政黨的長期價值觀。

如今共和黨人為了川普的移民、貿易與稅率政策放下上述原則。紐時認為，這場選舉無關政策分歧，而是更重要的美國總統及最高軍事統帥的個人素質。川普過去已表現出極度不尊重憲法、司法和人民，他渴求政治權力，把政府當個人利益工具，滿足私欲並報復異己。簡單來說：就是不適任。

紐時社論指，如今責任落在美國人民手上，呼籲選民看清川普回任的危險並拒絕他。文章以道德適任性、領導原則、性格、言談及法治等五個面向分析川普的問題。

社論小組作者集體呼籲美國民眾執行簡單的公民責任，檢視川普總統任期間的言行，深入體驗他的競選承諾。被通膨和移民問題困擾的選民或被川普性格吸引的川粉們，注意他的談話，川普極少言及團結與療傷止痛，多數是為擴大分裂和憤怨。