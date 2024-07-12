我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

紐時社論矛頭轉向川普：他讓人打冷顫 不適任總統

編譯中心／綜合報導
紐約時報11日發表社論將矛頭轉向川普，指川普的道德和操守都不足以擔任美國總統這個全世界最重要的職務，呼籲選民不要支持他。（路透）
紐約時報11日發表社論將矛頭轉向川普，指川普的道德和操守都不足以擔任美國總統這個全世界最重要的職務，呼籲選民不要支持他。（路透）

共和黨全國代表大會下周登場，期間將確認前總統川普與副手獲得正副總統人選提名。紐約時報11日發表社論指出，川普是讓人打冷顫的選擇，總統人格至關重要，全球最重要工作不該交給他。

紐約時報繼連日要求拜登退選後，11日以斗大標題「川普（Donald Trump）不適合領導」指出，共和黨曾是優秀政黨，如今淪落為某人的利益服務，相較於共和黨歷屆總統候選人，此人不適合總統辦公室。他的價值、氣度、思維和言談，都異於讓國家偉大的本質。在重要時刻．他是讓人打冷顫的選擇。

該社論分析，共和黨過去提名的前總統雷根（Ronald Reagan）講過「山丘上閃亮的城市」，也常提國家願景，前總統老布希（George H.W. Bush）或提名的馬侃（John McCain）與羅姆尼（Mitt Romney）都秉持公僕原則，相信自由、奉獻、責任及福祉，這是保守政黨的長期價值觀。

如今共和黨人為了川普的移民、貿易與稅率政策放下上述原則。紐時認為，這場選舉無關政策分歧，而是更重要的美國總統及最高軍事統帥的個人素質。川普過去已表現出極度不尊重憲法、司法和人民，他渴求政治權力，把政府當個人利益工具，滿足私欲並報復異己。簡單來說：就是不適任。

紐時社論指，如今責任落在美國人民手上，呼籲選民看清川普回任的危險並拒絕他。文章以道德適任性、領導原則、性格、言談及法治等五個面向分析川普的問題。

社論小組作者集體呼籲美國民眾執行簡單的公民責任，檢視川普總統任期間的言行，深入體驗他的競選承諾。被通膨和移民問題困擾的選民或被川普性格吸引的川粉們，注意他的談話，川普極少言及團結與療傷止痛，多數是為擴大分裂和憤怨。

川普 共和黨 紐約時報

上一則

布林肯控中國製造援俄 中：俄製武器72%西方零件來自美企

下一則

華郵民調：逾半民主黨人盼拜登退選 若賀錦麗接棒將贏川普

延伸閱讀

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好
拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢

拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢
才把澤倫斯基說成普亭 拜登個人記者會再誤稱賀錦麗為川普

才把澤倫斯基說成普亭 拜登個人記者會再誤稱賀錦麗為川普
情資顯示俄羅斯動用社媒網路帶風向 助攻川普勝選

情資顯示俄羅斯動用社媒網路帶風向 助攻川普勝選

熱門新聞

第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38
熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

2024-07-07 06:06

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢