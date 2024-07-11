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匿名爆料、消息外洩…拜登白宮團隊「內鬥」現裂縫

編譯尤寶琪／綜合報導

總統拜登災難性的辯論所帶來的壓力和混亂，讓給向來以紀律和忠誠著稱的白宮團隊出現裂縫，充滿了內部勾心鬥角、消息外洩和臆測。

拜登政府三年多來的運作，基本上很克制且穩重，著重於展現政府的政策和避免內鬥。拜登助手們通常不會讓外界看到任何對拜登或他們工作上的批評；但最近，拜登的白宮內部卻像是換了個模樣。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日回顧總統及其團隊，在面對拜登81歲高齡和心智問題可能破壞他連任夢想的威脅時表示：「這是個前所未見的時期；我們正在面對一個從未存在過的時刻。」

拜登在6月27日辯論中的糟糕表現，導致了一場不尋常的公開互相推卸責任、總統和民主黨人間的私人電話遭洩漏、以及對他兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)現身白宮出現質疑聲。這同時還促使現任白宮官員罕見的匿名出聲，表達對拜登勝任工作能力的擔憂，甚至還導致一名電台主持人，因在採訪時使用拜登團隊事先提供的參考題曝光而辭職。

更不用說在國會山莊上演的各種混亂，包括少數眾院民主黨人公開呼籲拜登下台，以及其他人針對是否要公開反對總統，好讓其他黨員就範的幕後討論。

拜登一直堅稱他不會退出競選，，而對他的批評聲浪很可能會逐漸平息，但目前尚不清楚白宮上演的這場鬧劇是暫時的，還是會隨著總統大選繼續演下去。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)表示，拜登恢復了橢圓形辦公室(Oval Office)的「同情心、誠實和能力」，並建立了史上最多元化的政府。

貝茨指出：「儘管拜登總統努力且繳出現代政府中最強勁的成績單，但華盛頓卻每周在質疑他和他的團隊。拜登員工都為他和彼此深感自豪，他們都知道重點是要專注於工作和美國人民，而不是噪音。」

杭特‧拜登 白宮 民主黨

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