我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議長強生批民主黨軟弱 指川普才能讓敵人畏懼

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

川普預測拜登將繼續參選 「因他自尊心作祟」

中央社／華盛頓8日電
圖為川普4月出席密西根造勢活動。（路透）
圖為川普4月出席密西根造勢活動。（路透）

共和黨總統參選人川普表示，儘管民主黨內要求總統拜登讓位給更年輕提名人選的聲浪日增，他仍預期拜登將繼續留在角逐白宮大位的選戰中。

路透報導，78歲的川普8日說，81歲的拜登是因為自尊心作祟，而拒絕退出選戰，並指出拜登因在年初的民主黨初選贏得所有黨代表票，確認獲得民主黨提名。拜登也一再表示，他將繼續參選。

川普接受福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）電話訪問時說：「有趣的是，他擁有很多權力，因為他已經獲得黨代表票。當你擁有黨代表票時，除非他說『我要退選』，否則除了第25修正案，他們無法讓他退出選戰。」

憲法第25修正案能讓副總統與內閣成員宣布總統無法履行總統權力與職責，將總統職務移交給副總統來代理總統。然而，目前沒有跡象表明副總統賀錦麗（Kamala Harris）或民主黨大佬已提出這個選項。

川普提到他的對手時說：「他有自己的自尊心，他不想退選。在我看來，這就是他想要的。」川普2020年競選連任時輸給拜登。

拜登6月27日與川普舉行首場電視辯論後，災難級表現讓民主黨人陷入一片混亂，黨內要求他退出選戰的聲浪日益高漲。

然而，川普這段訪問與他最近被捕捉到的閒談影片相互矛盾，當時川普在他的一座高爾夫球場上向支持者錯誤指出，他已經逼拜登退出選戰了。

根據「野獸日報」（Daily Beast）3日刊出的影片，川普說：「他將退出選舉…我逼他退出了。」

川普 拜登 民主黨

上一則

「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我

延伸閱讀

「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我

「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我
新聞眼／新黨綱寫得像是社群發文 共和黨已成「川普黨」

新聞眼／新黨綱寫得像是社群發文 共和黨已成「川普黨」
川普封口費案犯重罪該入獄嗎？ 民調正反各半

川普封口費案犯重罪該入獄嗎？ 民調正反各半
川普回憶辯論當晚「很奇怪」 預測「她」取代拜登

川普回憶辯論當晚「很奇怪」 預測「她」取代拜登

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
拜登總統。（美聯社）

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

2024-07-01 22:50
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

重要通知 中國駐美使領館轄區調整

2024-07-01 14:51

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到