川普預測拜登將繼續參選 「因他自尊心作祟」

圖為川普4月出席密西根造勢活動。（路透）

共和黨總統參選人川普 表示，儘管民主黨 內要求總統拜登 讓位給更年輕提名人選的聲浪日增，他仍預期拜登將繼續留在角逐白宮大位的選戰中。

路透報導，78歲的川普8日說，81歲的拜登是因為自尊心作祟，而拒絕退出選戰，並指出拜登因在年初的民主黨初選贏得所有黨代表票，確認獲得民主黨提名。拜登也一再表示，他將繼續參選。

川普接受福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）電話訪問時說：「有趣的是，他擁有很多權力，因為他已經獲得黨代表票。當你擁有黨代表票時，除非他說『我要退選』，否則除了第25修正案，他們無法讓他退出選戰。」

憲法第25修正案能讓副總統與內閣成員宣布總統無法履行總統權力與職責，將總統職務移交給副總統來代理總統。然而，目前沒有跡象表明副總統賀錦麗（Kamala Harris）或民主黨大佬已提出這個選項。

川普提到他的對手時說：「他有自己的自尊心，他不想退選。在我看來，這就是他想要的。」川普2020年競選連任時輸給拜登。

拜登6月27日與川普舉行首場電視辯論後，災難級表現讓民主黨人陷入一片混亂，黨內要求他退出選戰的聲浪日益高漲。

然而，川普這段訪問與他最近被捕捉到的閒談影片相互矛盾，當時川普在他的一座高爾夫球場上向支持者錯誤指出，他已經逼拜登退出選戰了。

根據「野獸日報」（Daily Beast）3日刊出的影片，川普說：「他將退出選舉…我逼他退出了。」