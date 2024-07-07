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川普要拜登別退選「繼續毀滅美國的競選活動」

編譯徐薏茹／即時報導
拜登在總統大選辯論表現不佳，黨內出現勸退聲浪，對手川普卻鼓勵他繼續選下去。(美聯社)
拜登在總統大選辯論表現不佳，黨內出現勸退聲浪，對手川普卻鼓勵他繼續選下去。(美聯社)

拜登在總統大選辯論中表現糟糕，令人震驚，對手川普周末出乎意料地在其社群平台「真實社群」(Truth Social)分享他的看法，表示拜登不應該聽從許多民主黨人希望他退出的意見，應該繼續競選。

川普的貼文寫到：「不誠實的拜登應該無視他的眾多批評者，欣然且堅定地向前邁進，繼續他有力而廣泛的競選活動。」

川普繼續諷刺：「他(拜登)應該敏銳、準確且精力充沛地推銷他的政策，就像他在辯論中表現得那樣。」

接著他列出一連串他所謂的拜登政策，包括開放邊境、終止社安金、讓男性參與女性運動、高稅金、高利率、鼓勵軍隊覺醒(woke)、無法控制的通膨、創紀錄的犯罪率、只開放電動車、屈從中國和其他國家等等。

貼文總結：「沒錯，瞌睡喬(Sleepy Joe，指拜登)應該繼續他毀滅美國的競選活動，讓中國再次偉大！」

儘管辯論後拜登面對呼籲他退選的呼聲，但他仍態度堅決，日前他在威州麥迪遜市(Madison)的演說中表示：「我會繼續競選」。

為了說服全國人民他仍有能力治理國家，拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)的專訪，當史蒂芬諾普洛斯詢問他的辯論表現時，拜登將其歸咎於「疲憊」和「生病」，聲稱他甚至在辯論前做了新冠肺炎檢測。

拜登 川普 民主黨

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