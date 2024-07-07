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偷偷來…眾院民主黨人私下開會討論「換掉拜登」

編譯盧思綸／即時報導
眾院資深民主黨人7日晚間私下召開會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選。拜登7日出席賓州活動。（歐新社）
眾院資深民主黨人7日晚間私下召開會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選。拜登7日出席賓州活動。（歐新社）

隨著眾院即將結束長達一周的休會，三名知情人士透露，眾院資深民主黨人7日晚間私下召開視訊會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選，反映民主黨越來越質疑拜登的候選資格。

紐約時報指出，會議由少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）召開，目的是了解黨內聲音，決定將如何回應堅不退選的拜登以及回應強度。

已知至少四名與會議員分別為眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）、軍事委員會資深議員史密斯（Adam Smith）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）與程序委員會成員莫瑞勒（Joseph D. Morelle）。

另外，情報委員會資深議員海姆斯（Jim Himes）也表達對拜登連任之路的不確定性。

消息指出，傑福瑞斯及其他領袖多半保持沉默，議員則輪流表達意見，包含提到選區內選民希望拜登退選。

不過另有兩名眾院民主黨人稍早聲明力挺拜登參選，分別為維吉尼亞州代表貝耶（Don Beyer）與麻州代表尼爾（Richard Neal）。

81歲拜登繼上月底首場電視辯論翻車後，掀起民主黨內「換登」的聲浪，不過拜登事後表示將參選到底，並且6日在募款電子郵件中駁斥呼籲退選的聲音是「無稽之談」。

拜登 民主黨 眾院

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