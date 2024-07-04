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眾院民主黨2日視訊會議 淪「抱怨拜登」大會

編譯陳韻涵／綜合報導

國會民主黨眾議員2日按計畫召開「民主政策和傳播委員會」(Democratic Policy and Communications Committee, DPCC)，這場會議旨在聚焦民主黨政治訊息，卻在拜登總統辯論失利後淪為抱怨大會。

新聞媒體Axios報導，民主黨議員的不滿情緒凸顯議員對拜登及其連任競選活動日益不滿，且黨內怨懟情緒已擴散到公開層面。

DPCC於2日下午舉行的視訊會議，原本是要爬梳2024大選前的各項議題，但與會者和知情人士透露，「很多人不高興」，不少與會議員埋怨拜登及其團隊並提出質疑。

兩位消息人士說，拜登多次被諷為「房裡的驢子」(donkey in the room，民主黨的象徵動物即為驢子)。

一位民主黨眾議員表示，他接到許多電話，絕大多數不利拜登；德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)提醒同僚注意他呼籲拜登退選的聲明。

民主黨議員示警，杜蓋特的聲明並非「單次」警告，若白宮「未表現明白跡象」，會有更多議員跟進杜蓋特，呼籲拜登退選。

另一位民主黨議員表示，即便是支持拜登的議員，也「覺得他至少要換掉競選顧問團隊，藉此展現決定性變革」；另有人認為，拜登「必須退選」。

匿名議員透露，國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)公開表態力挺拜登，但民主黨領導階層並未「阻止同僚」公開批評拜登，且杜蓋特已向黨內高層知會相關計畫。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)2日在例行記者會上表示，拜登「會撥冗與民主黨領導層通電話」，國會領導階層辦公室的職員也有工作層面的「定期接觸」。 

數名民主黨眾議員表示，希望看到拜登對民主黨黨團會議發表演說，緩和人們對他候選資格的憂慮。

拜登連任選舉競選團隊發言人希特(Lauren Hitt)發出聲明表示，「辯論以來，總統親自與國會山莊和搖擺州的多位民選官員對談」，重申拜登「絕對不會退選」。

拜登 民主黨 眾議員

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