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紐時爆拜登告訴盟友「考慮退選」白宮駁：消息不實

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導指拜登願意考慮退選，白宮發言人尚皮耶3日立即加以否認，指該報導不實。（歐新社）
紐約時報報導指拜登願意考慮退選，白宮發言人尚皮耶3日立即加以否認，指該報導不實。（歐新社）

紐約時報3日報導，拜登總統對幾名重要盟友表示，了解若要搶救全面告急的選情，只有未來幾天時間能夠扭轉頹勢，拜登口風透露非常希望繼續參選的意願。對於媒體報導傳出拜登考慮退選，白宮則反駁消息不實。兩名盟友說，拜登強調想要奮戰到底的決心，同時也明白極可能被迫陣前換將。

拜登的盟友說，他私下承認未來幾天直到國慶日周末的露面活動必須表現良好，特別是5日接受美國廣播新聞網（ABC News） 主持人史蒂法諾普洛斯（George Stephanopoulos）訪問和賓州與威斯康辛州的造勢活動。

一名要求匿名的盟友表示，「他知道若再有兩次類似辯論的表現，到了周末他的選情就會很不同」。拜登與盟友的談話，是顯示他認真考慮是否能從糟糕的辯論表現回復的第一個公開跡象。但是白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登直接告訴她未與盟友談退選，「這絕對不實」。

電視辯論會後，原本支持拜登的某些民主黨重量級金主希望換人參選，但擔心消息曝光恐引起反彈；民主黨內部意見不一，若處理不慎恐讓分裂加深，關鍵基本盤被嚇跑，私人情誼受損，民主黨金主認為將危害民主的川普則因此受益。

「美國橋梁」(American Bridge)超級政治行動委員會(super PAC)6月28日在科羅拉多州阿斯本(Aspen)傑洛米酒店(Hotel Jerome)舉行早餐會上，一名與會者詢問在場近50名民主黨金主是否認為拜登應該退選，幾乎所有人都舉手贊同。

消息人士說，自由派金主的「民主聯盟」(Democracy Alliance)準備草擬呼籲拜登退選的公開聲明，結果引發內部成員激辯，但理事會後來開會決定繼續支持拜登。

華爾街方面，某些最有錢的拜登支持者例如避險基金Baupost執行長克拉曼(Seth Klarman)，也私下討論是否尋找拜登之外的替代人選。

重量級金主的支持對拜登非常重要，拜登與川普在困難時刻雖然都透過數位平台募款獲得不少贊助，包括這次辯論會後以及川普「封口費」案定罪後，但超級政治行動委員會推出的抹黑廣告，通常來自於有能力拿出七位數字捐款的超級金主。

民主黨超級金主希柏爾斯坦(Steve Silberstein)分析，如果拜登退選改由副手賀錦麗遞補上場，賀錦麗馬上能使用競選團隊募款經費，截至上月底有2億1200萬，如果改由其他人選出馬，經費如何轉移則較複雜。

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