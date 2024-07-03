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換拜聲不斷 首見自家議員公開呼籲拜登退選

記者顏伶如／綜合報導
因辯論表現不佳，「換拜」聲音不斷，拜登總統內外交迫。2日拜登視察位於華府的緊急救災中心，聽取簡報。（美聯社）
因辯論表現不佳，「換拜」聲音不斷，拜登總統內外交迫。2日拜登視察位於華府的緊急救災中心，聽取簡報。（美聯社）

德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)在現任民主黨籍國會議員當中開第一槍，2日發表聲明公開呼籲拜登總統退選。緬因州聯邦眾議員高登(Jared Golden)跟進開第二槍，在媒體投書寫道，拜登辯論表現不佳「並不令人意外」，「幾個月來情勢已趨於明朗，川普會贏，對於這點我願意接受」。

拜登總統上周在首場電視辯論表現不佳，許多民主黨官員與國會議員對於是否陣前換將私下議論紛紛，杜蓋特是迄今第一個出面具名公開要求拜登退選的民主黨籍聯邦眾議員。

曼欽將開砲？高層勸阻

華盛頓郵報報導，拜登辯論會之後，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)告知少數關鍵盟友，6月30日接受新聞節目專訪時就要公開與拜登畫清界線，民主黨高層深怕曼欽公開呼籲拜登退選而極力勸阻，倘若身為中間派要角的曼欽果真開砲，將成為第一個出面要求拜登退選的民主黨籍民選官員，恐讓拜登選情雪上加霜。一名民主黨官員比喻：「沒人想當第一個向凱撒(Julius Caesar)揮刀的人。」

民主黨德州聯邦眾議員杜蓋特開第一槍，要求拜登總統退選。（美聯社）
民主黨德州聯邦眾議員杜蓋特開第一槍，要求拜登總統退選。（美聯社）

77歲的杜蓋特在2日聲明中讚揚拜登政績，但指出「許多美國人對於這次大選的投票選擇感到不滿意」。

杜蓋特拿詹森退選為例

杜蓋特說，自己代表選區就是當年詹森總統(Lyndon Johnson)的國會選區，「詹森曾在非常困難的處境下，做出退選的痛苦決定，拜登總統應該效法」。

杜蓋特表示，決定公開呼籲之前曾審慎考慮，對於拜登成就的敬佩絲毫未減，「拜登總統跟川普不一樣，永遠把對國家的承諾擺在優先，而非一己之私」。

聲明寫道，希望拜登能做出「痛苦且困難的抉擇」，退出選舉。

民主黨緬因州聯邦眾議員高登接著開第二槍，也呼籲拜登主動讓賢。（美聯社）
民主黨緬因州聯邦眾議員高登接著開第二槍，也呼籲拜登主動讓賢。（美聯社）

高登2日投書緬因州當地媒體「班戈每日新聞」(Bangor Daily News)指出，對於拜登辯論表現並不意外，不像其他民主黨同僚那般震驚，因為「幾個月來情勢已趨於明朗，川普會贏，雖然我不打算投給他，對於這點我願意接受」。

華盛頓郵報報導，消息人士透露，參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)30日致電曼欽，但當時曼欽已打消接受上節目訪問的計畫。知情人士說，曼欽試圖與前總統柯林頓聯絡但沒通上話。柯林頓在辯論會後發文支持拜登。

拜登 曼欽 民主黨

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