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消除換將雜音 民主黨擬最早7月中提前提名拜登

編譯陳韻涵／綜合報導
彭博獨家報導，民主黨有意在7月提前宣布提名拜登（左）和賀錦麗（右），以消除黨內雜音。（路透）
彭博獨家報導，民主黨有意在7月提前宣布提名拜登（左）和賀錦麗（右），以消除黨內雜音。（路透）

民主黨全國委員會(DNC)考慮提早於7月中旬或21日，正式提名拜登總統為民主黨2024年總統大選候選人，以消除黨內換將聲浪。

拜登6月27日在首場總統提名人辯論的表現不佳，不僅引發黨內人士焦慮，換將呼聲漸漲。

據彭博社報導，DNC考慮提早於7月中旬正式提名拜登，確保他代表民主黨出征並消弭黨內雜音。

匿名知情人士透露，民主黨可能於7月21日提名拜登，屆時民主黨全國代表大會的資格審查委員會(Credentials Committee)將召開視訊會議。

民主黨人已排定於8月的全代會前提名81歲的拜登，確保他出現在俄亥俄州的選票上，該州候選人認證截止日為8月7日。

資格審查委員會7月將開會，以利民主黨於8月19日在芝加哥召開全代會前決定相關程序。

拜登首場辯論失利後，黨內人士呼籲換將，而在全代會前提名拜登之舉，不僅確保拜登出現在州選票上，也有助團結黨內力量。

拜登踏入華盛頓政壇50年來，在民主黨建立深厚關係；他首場辯論失利後，黨內大老先後發聲力挺拜登，怒駁換將呼聲。

拜登原本在初選中贏得99%黨內人士的堅定支持，凸顯他在黨內的龐大影響力；拜登的代理人上周末在各大新聞台節目中，同時為拜登護航；拜登上周末在紐約和新澤西出席競選造勢活動時，向金主保證他適合連任。

早在6月底辯論前，諸多民調即顯示受訪者擔憂拜登的高齡和能否勝任第二任期。

川普涉嫌干預2016年大選的封口費案訂7月11日宣判，共和黨全國代表大會訂15日在密爾瓦基舉行，而民主黨則可能於21日提名拜登為正式候選人。

俄亥俄州對民主黨候選人的最後期限已延後，民主黨章程委員會(Rules and Bylaws Committee)已將管轄權交給獨立的公約規則委員會(Convention Rules Committee)，允許他們改變會議日期和投票程序。

民主黨全代會的平台委員會訂16日開會，章程委員會會議則於19日舉行，資格審查委員則訂21日開會，前述視訊會議都會透過YouTube頻道公播，其中章程委員會聯合主席小羅斯福(Jim Roosevelt Jr.)表示，委員會19日開會時將確認虛擬投票(virtual vote)程序。

拜登 民主黨 俄亥俄州

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