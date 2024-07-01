拜登90分鐘辯論混亂 團隊48小時內解決 凌晨都在打電話

參加第一場總統大選辯論，拜登的表現稱得上「災難級」。(路透)

紐約時報報導，拜登 總統在90分鐘的電視辯論表現不佳，接下來的48小時裡，競選團隊與幕僚忙著損害控制(damage-control)，設法安撫憂心忡忡的民主黨 國會議員、代理人、倡議人士以及金主。

拜登6月27日晚間結束辯論之後，拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)28日凌晨時分在一連串私下電話中向重量級支持者坦承拜登表現糟糕，但懇求支持者不要反應過度。

消息人士表示，白宮資深幕僚28日上午展開電話勸說，幕僚長齊安茲(Jeff Zients)致電參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)，到了28日下午，從德拉瓦州威明頓(Wilmington)到全國各地的拜登競選團隊辦公室，全體成員參加的每周例行會議變成加油打氣的信心喊話。

報導指出，拜登在辯論會後參加了在4州舉行的7場造勢活動，後來便與家人聚在大衛營(Camp David)。報導指出，今春拜登家族就敲定要在這次聚會拍攝全家福合照，如今則因拜登選情面臨重挫而受到外界矚目。

對於拜登下一步該怎麼走，民主黨與支持者意見分歧。某些民主黨員已有心理準備，民調支持度若進一步走低，要求撤換後選人的聲量將再升高。

報導指出，拜登競選團隊經常挨批與外界隔絕、一意孤行，辯論會外界檢討力道加大，則讓拜登核心圈手忙腳亂進入戰鬥模式。

前總統歐巴馬出面鼓勵拜登，拜登則在北卡羅來納州 造勢場合對辯論表現不佳道歉，被媒體點名可能是民主黨陣前換降人選的國會議員，30日早晨在政治談話節目為拜登大力辯護。報導指出，挽救拜登選情的某些最重要運作，則出現在閉門會議、私人募款以及數不清的徹夜長談。

拜登陣營的止血行動目前看來似乎暫時奏效，至少平息了要求拜登退選的呼籲聲勢。拜登在選舉活動向支持者及金主坦承辯論會表現失利的同時，也強調川普並沒表現好。