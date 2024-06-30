繼紐時、華郵後…時代雜誌也開砲 封面「請拜登走人」

「時代」雜誌(Time)最新一期封面以「驚慌」二字配合拜登總統退場的畫面，呼籲拜登退出總統選舉。(Time官網)

一場總統電視辯論，對81歲的拜登 來說無疑是個極大災難，暴露出他認知能力已經出現問題，重量級的主流媒體已吹響了號角︰拜登必須走人。

「時代」雜誌(Time)在最新一期的封面用上拜登步出並消失在邊緣，一個「驚慌」(Panic)用字，簡單而直接概括了他必須走人的結論。

拜登在辯論中口齒不清，結結巴巴、走路顫顫巍巍，都完全反映在這個封面的背後意思，他「認知能力衰退」的事實也迅即在社交媒體裡作出反應。

雖然民主黨 內幾位最高層人物，包括前總統柯林頓、歐巴馬等均表示支持拜登，可是在美國被視為精英機構的主流媒體，也發出了拜登必須走人的聲音。

紐約時報 周五(6月28日)的社論說，為了國家的利益，拜登應該退選。 華盛頓郵報的社論認為，他至少應該取消周末度假計畫來認真思考。華郵的另一評論說，這場辯論只是確認了「顯而易見的事實，即拜登不應競選連任」。

多位著名評論員也不約而同得出結論，現在是拜登下台的時候，他敗給川普的可能性太大，絕不能冒險。這些意見領袖，包括向來支持民主黨的幾位紐約時報專欄作家，例如佛里曼(Thomas Friedman)、克魯格(Paul Krugman)與紀思道(Nicholas Kristof)等。

拜登在民主黨提名競選中本來就是首選，現在的建議說明他老邁及政治技能下降的事實。

然而拜登到目前仍表示繼續選下去，或許是他受到的壓力愈大，就愈有決心去挑戰懷疑他的人。

他說，「我知道我不再是年輕人，走路不像以前那麼輕鬆，說話不像以前那麼流暢，辯論也不像以前那麼好。如果我不全心全意相信我能勝任這份工作，我就不會再參選。」

可是網民迅即回應包括，「如你不能走路、說話和辯論，那麼你就不能成為總統」、「幾周前，你保證認知能力足以勝任地球上要求最高的工作，你其實不知道如何說實話」、「你正處於癡呆症第四階段」。