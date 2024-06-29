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拜川辯論／白宮：拜登聲音沙啞 因感冒非新冠

編譯廖振堯／綜合報導
白宮透露，拜登在辯論時聲音沙啞是因為他感冒了。(路透)
白宮透露，拜登在辯論時聲音沙啞是因為他感冒了。(路透)

在眾所矚目的總統大選辯論前一周，拜登總統都在大衛營(Camp David)會前特訓，準備與前總統川普唇槍舌戰。然而辯論當晚，除了不時出現的結巴、停滯外，人們還注意到拜登聲音沙啞，一度幾乎沒有聲音，官員稱這是因為感冒所致，目前新冠病毒(Covid-19)測試呈陰性。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登在辯論開始時發言較為小聲，也被認為這場辯論開局緩慢。拜登在辯論初期就不斷出神，思路似乎中斷。辯論進行了45分鐘後，一名白宮官員和另一位熟悉拜登競選活動的消息人士都表示，總統過去幾天來一直感冒，所以辯論一開始反應較慢，但顯然後來漸入佳境、找到節奏。

一名高階官員表示，拜登在大衛營接受醫生檢查，確定為感冒，並說總統的新冠病毒檢測呈現陰性。

總統在回答有關美國富人稅率的問題時，思緒混亂且要提到聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)時一直卡詞。他說要提高美國有上千位億萬富翁的富人稅，用來支付兒童照護費、醫療保健費以及「確保讓每一個人都有資格做我能在新冠病毒做的事—對不起，處理我們必須…做的一切，呃…」

拜登原應是要說紅藍卡，但卻講成新冠病毒，他停了下來艱難地搜索這個詞，停頓後說「看，如果我們最終擊敗了紅藍卡…」川普則接著說：「他確實擊敗了紅藍卡，現在正摧毀紅藍卡。」

到辯論後期，拜登似乎加快了步調，有力地談到了1月6日美國國會大廈暴亂事件；辯論結束後，拜登在觀看派對上向支持者發言，聲音更加充滿活力及興奮之情。

拜登 紅藍卡 聯邦醫療保險

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