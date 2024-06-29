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民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

拜川辯論／大金主不再捐錢：若被用槍指頭 會投川普而非拜登

編譯盧炯燊／綜合報導
矽谷富豪泰爾(右)曾是川普擁護者，但今年已不捐助川普。(路透)
矽谷富豪泰爾(右)曾是川普擁護者，但今年已不捐助川普。(路透)

軟件及大數據服務公司帕蘭泰爾技術公司(Palantir Technologies, Inc.)共同創辦人、風險投資家泰爾(Peter Thiel)，曾是前總統川普的大金主之一。儘管現在不再捐款，但仍表示會投票給川普而非拜登。

在2016年的選舉裡，泰爾曾經向川普捐助競選資金，並在共和黨全國代表大會發言支持。儘管他這次不再提供競選經費，但一樣會投票給川普。

泰爾27日在科羅拉多州舉行的阿斯彭創意節(Aspen Ideas Festival)接受訪問時表示，儘管他不會向川普的超級政治行動委員會提供任何金錢，但依然會支持川普，「如果有人用槍指著我的頭，我會投票給他…我寧可川普當總統而非拜登」。

在2016年的選舉裡，當時大多數的科技公司巨頭都是民主黨總統提名人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的金主，但泰爾則向川普的競選團隊捐助了125萬元，不但出席確定總統候選提名人的共和黨全國代表大會，同時發言力挺，會後更協助安排川普與亞馬遜、蘋果、谷歌、特斯拉及其他科技公司的高層舉行會議。

在2022年的期中選舉，泰爾動用了3200萬元支持共和黨候選人，包括有可能成為川普搭檔的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(JD Vance)。不過他後來對川普產生嫌隙，去年聲言在2024年總統選舉裡，不會資助任何候選人。

泰爾去年說，川普政府比他預期「更瘋狂」、「更危險」，「投票給川普像是模糊的求救呼喊，有很多事我搞錯了」。

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