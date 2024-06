尋求連任的拜登自認在第一場大選辯論表現不差。(路透)

尋求連任的拜登 總統與共和黨候選人川普 的第一場辯論結束,主辦單位CNN的即時民調顯示高達67%受訪者認為川普表現較佳,拜登仍舊很有信心,自認表現不差(“I think we did well”)。

辯論會後,記者問拜登是否感受到黨內逼退換將的聲浪,或是對自己辯論表現有任何擔憂,拜登將砲口轉向川普:「我沒有感受到甚麼壓力,只是要跟一個騙子辯論並不容易。紐約時報 統計,他(川普)在辯論中說謊26次,扯很大的謊」。

民主黨陣營傳出拜登罹患感冒導致表現欠佳,包括聲音沙啞模糊,拜登只說自己喉嚨痛。