總統辯論將登場 拜登祭兩手策略防川普猛攻移民議題

川普（左）與拜登首場辯論28日登場，預計無證移民將是交鋒話題。（美聯社）

總統大選第一場辯論會於美東時間27日晚間9時登場。各界預期，兩個I開頭的單字將是拜登 與川普 交鋒的重中之重，分別是通膨（inflation）和移民 （immigration）。以後者來說，美國入出境管理局的數據統計，拜登任內約有700萬名未循正常管道入境的移民進入美國，去年就超過200萬；總計比前15年都還多。可是川普如果想在移民議題往死裡打，未必能占到便宜，因為移民議題看似拜登的死穴，其實可能是他的王牌。

川普仇視移民的立場鮮明，眾所周知。Marist College上周發布的民調顯示，認為川普比拜登更有能力處理無證入境移民的選民比率，是54%比44%。

但政治永遠沒有表面上看起來那麼簡單。川普及共和黨議員及選民都偏好嚴打無證入境的移民，拜登領銜的民主黨還是偏向開放寬容，但是連年輕選民都不怎麼捧場。所以，在開放邊界政策實施三年後，拜登的移民政策出現微妙的調整。

就拿6月來說，拜登宣布更嚴格的申請庇護政策，授權主管機關可以快速遣返不合格的申請者，被共和黨譏為拿香跟著拜。上周，拜登公布將允許50萬名已經在美國的移民可以永久居留的政策，像是已在美國定居10年以上的移民，其配偶可以申請成為美國公民。

看似相互矛盾的政策，或可稱為拜登的兩手策略，優先要務是穩住民主黨的基本盤。

拜登在亞利桑納和內華達這兩個關鍵搖擺州的民調落後川普，這兩州也是無證入境移民的大本營。川普一直在西語系的選民間擴大支持基礎，這些人當初都經歷過曠日持久的申請程序，不樂見晚來的同鄉可以快速通關。拜登的政策對某些移民很有吸引力，以內華達州而言，13萬6千名移民歸化的合法公民中，同住的家人裡面至少有一位是非法入境。