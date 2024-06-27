華郵：7決戰州川普贏5州 搖擺州認為他較能捍衛民主

拜登與川普今晚在CNN亞特蘭大總部進行電視辯論，現場沒有觀眾，選民將透過直播觀看二人的表現。（美聯社）

華盛頓郵報與喬治梅森大學(George Mason University)沙爾政策與政府學院(Schar School of Policy and Government)最新聯合民調 顯示，美國民眾認為民主面臨威脅是今年大選的重要議題，但搖擺州選民不覺得拜登 總統有辦法捍衛民主，反而較青睞前總統川普 。華郵最新民調顯示，最可能決定今年大選勝敗結果的7個決戰州裡，目前川普在5州領先。

喬治梅森大學政策與政府教授吉斯特(Justin Gest)指出，許多美國民眾並未看到拜登對民主的守護，對於拜登選情來說，「這是不好的徵兆」。

研究人員在今年4月及5月間，對亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州、威斯康辛州共計3513名登記選民完成調查，其中有2255名受訪者被歸類為今年大選結果的「決定者」(Deciders)。「決定者」的條件包括：前兩屆總統大選只曾投票一次、年齡在18歲至25歲之間、從2022年以來是登記選民、今年選舉並未決定要投拜登或川普，或者2016年大選到2020年大選之間曾經改變投票方向。

被問到哪位候選人對於美國民主受到威脅較有能力處理時，所有受訪選民有44%回答川普，33%回答拜登，16%回答兩者皆非，7%回答兩者皆是；而在「決定者」選民當中，38%回答川普，29%回答拜登，23%回答兩者皆非，10%回答兩者皆是。

報導指出，調查結果顯示拜登選情不妙，因為拜登需要獲得對選舉感到漠然的搖擺州選民支持，才能連任。

華郵最新民調顯示，川普在北卡羅來納州、內華達州、亞利桑納州、喬治亞州、密西根州目前支持度均領先，拜登則在威斯康辛州以不到1%的差距領先，兩人在賓州打成平手。

全國民調：川普領先4個百分點

首場電視辯論即將登場，昆尼別克大學(Quinnipiac University)26日公布6月20日至24日對全國1600名成年人進行最新全國民調，川普支持度49%，拜登支持度45%。