用美援武器當籌碼 逼俄烏上談判桌 傳川普對幕僚提出終戰計畫反應正面

美國前總統兼共和黨總統候選人川普22日在費城的造勢大會發表講話。（美聯社）

路透25日獨家報導，美國前總統兼共和黨總統候選人川普 的2名重要顧問已經向他提出一分計畫，即如果打贏總統大選，要怎麼終結俄羅斯 對烏克蘭 的戰爭，其中涉及告訴基輔，只有展開和談，才能獲得更多美國武器。

這兩位顧問分別是退役中將柯羅格（Keith Kellogg）與傅萊茲（Fred Fleitz），在川普執政期間均擔任過白宮國安會幕僚長，並在支持他的智庫「美國優先政策研究所」擔任要職。根據他們起草計劃，俄烏雙方將在和談期間根據現有的戰線停火。柯羅格受訪時表示，美國將同時警告莫斯科，任何拒絕談判會導致美國對烏克蘭支持的增加。

柯羅格表示，如果川普贏得大選，讓俄羅斯和烏克蘭迅速上談判桌將非常重要，「我們跟烏克蘭人說，『你們必須來到談判桌前，而如果你們不來到談判桌前，美國提供的支持將耗盡』」。他接著說，「你跟俄羅斯總統普亭講，『他必須來到談判桌前，如果你不來到談判桌前，那我們將向烏克蘭人提供他們在戰場上殺了你所需的一切」。

報導同時指出，根據柯羅格與傅萊茲的研究論文，莫斯科也將因為烏克蘭加入北約被推遲一段較長時間的承諾，而被哄上談判桌。兩人表示，烏克蘭的長久和平將需要獲得額外的安全保障。傅萊茲補充，「讓烏克蘭全副武裝」很可能是這一點關鍵要素，並指根據計劃，烏克蘭不需要正式割讓國土給俄羅斯，但短期內不太可能恢復所有國土的有效控制，「我們的擔憂在於，這已經變成一場消耗戰，將殺掉一整代的年輕人」。

傅萊茲表示，兩人已將戰略提交給川普，獲得了正面的回應，「我不是在聲稱他同意，或是同意它的每一個字，但我們很高興得到我們收到的回應」。

川普曾說，如果他在11月5日的選舉擊敗拜登，就可以迅速結束俄烏戰爭，可是沒有討論詳情，而柯羅格與傅萊茲所概述的計畫則是川普幕僚到目前為止最具體的計畫，也將標明美方對俄烏戰爭立場的重大轉變，並面臨歐洲盟國跟共和黨內部的反對。

克里姆林宮和烏克蘭外交部沒有回應對該計畫發表評論的請求。川普發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，只有川普本人或競選團隊授權成員發表的聲明，才應該視為官方聲明，「川普總統已多次表示，他在第二任期的首要任務將是迅速談判結束俄烏戰爭。如果川普是總統，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭永遠不會發生，很難過」。