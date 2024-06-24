專家評拜川首場辯論是「本屆選舉重大轉折點」 任何失誤可能籠罩數月

紐約時報指出，在美國總統拜登（如圖）與前總統川普本周的第一場總統大選辯論中，任何失誤都可能籠罩未來數周或甚至數月。圖為拜登5月19日在亞特蘭大莫爾豪斯學院對畢業生發表演講。（美聯社）

拜登 總統和前總統川普 將於27日舉行本屆美國總統大選 第一場辯論，這除了在辯論日期上創下歷來最早紀錄，還是一場風險極高的辯論。紐約時報指出，這是兩人再次對決中賭注最高的時刻，任何失誤都可能籠罩未來數周或甚至數月，揮之不去。

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對拜登來說，這場辯論提供了一個機會，提醒選民注意川普的領導曾帶來混亂，且川普已遭刑事定罪，可警告選民，如果川普勝選，未來將更黑暗。對川普來說，這也是個證明的機會，證明美國在拜登的領導下，物價高漲、國力日衰、處境更危險。

拜登和川普是美國歷來參加總統競選時最年長的兩位候選人，過去4年來，兩人一直處於相互仇恨的爭鬥中，這種敵意增加了辯論的不可預測性質。會上的一個明顯失誤，無論是身體上的踉蹌、腦力上的小錯，或一連串太針對個人的羞辱，都可能影響數月之久，因為距離預定9月10日舉行的第二場辯論還有很長一段時間。

曾指導前總統布希（George W. Bush）兩次成功競選的共和黨策士羅夫（Karl Rove）說，這場辯論是本屆大選的「重大轉折點」，民眾將密切關注拜登能否始終如一侃侃而談，讓大家說「好吧，也許這老傢伙能勝任總統之職」，且關注川普是否足夠克制，讓大家明白「大選事關我們每個人，重點不是川普」。

拜登的盟友、聯邦眾議員克萊本（James Clyburn）將這場辯論形容為總統大選的一個可能的「關鍵時刻」。

共和黨策士吉喬（Gail Gitcho）說，選民考慮的是，在拜登政府或川普政府下的生活如何，台上的言辭衝突可能沒有平時那麼重要。