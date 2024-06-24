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首場辯論將登場 拜川關鍵戰 經濟、通膨議題交鋒

編譯中心／綜合報導
川普(左圖)和拜登將在27日進行首場電視辯論，兩人表現的好壞，可能是今年大選的轉折點。圖為拜登和川普在2020年進行政見辯論。(美聯社)
川普(左圖)和拜登將在27日進行首場電視辯論，兩人表現的好壞，可能是今年大選的轉折點。圖為拜登和川普在2020年進行政見辯論。(美聯社)

尋求連任的拜登總統與共和黨對手川普，27日將進行今年總統大選的首場辯論，由於雙方支持率目前不分軒輊，且仍有大量選民還沒決定投票意向，辯論表現可能成為選情轉折點，兩人在經濟面的交鋒重點包括稅務與能源政策，但都不太可能展現力挺自由貿易協定(FTA)的態度。

拜登閉關準備 川普繼續造勢

拜登20日起便在馬里蘭州的大衛營(Camp David)閉關，與幕僚進行模擬辯論，他將凸顯自己是穩健的領導者，將川普定位為尋求報復的混亂之源。

7月將獲共和黨提名的川普則與可能的副手、參議員、專家討論政策，同時繼續參加造勢活動，他可能鎖定拜登無力處理經濟和通膨議題，並攻擊他的年齡和能力，讓他說錯話或顯得軟弱。

拜登總統(左)與共和黨對手川普(右)，27日將進行今年總統大選的首場辯論。(美聯...
拜登總統(左)與共和黨對手川普(右)，27日將進行今年總統大選的首場辯論。(美聯社)

專家分析，川普因封口費案被定罪後，民調小幅下降，但實質變化不大。最新民調顯示，拜登支持度為40.7%，川普為40.5%，約20%的選民表示，還沒決定要支持哪位候選人，可能傾向支持第三方候選人，也可能不投票。華盛頓郵報分析，這場辯論被認為是選情是否出現明顯轉折的機會。

兩人的交鋒重點除了彼此的脾氣、年齡及適任度，經濟議題可能聚焦稅務與能源政策。川普已主張減稅，以加徵進口關稅作為財源之一，並已猛烈抨擊拜登的通膨削減法，拜登主打能源轉型，上任來也持續主張對富人加稅。

不過，拜登和川普難得有共識的議題可能是不會對中國太友善、和不願意簽署新的自貿協定。

拜登 川普 投票

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