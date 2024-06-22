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川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普（如圖）22日出席華府活動發表談話，再度試圖將移民描繪成暴力分子。（美聯社）
美國前總統川普（如圖）22日出席華府活動發表談話，再度試圖將移民描繪成暴力分子。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國前總統川普22日再度發表針對移民的貶低言論，自稱曾經向終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿（Dana White）建議，舉辦主打移民選手的格鬥賽娛樂觀眾，企圖將移民描繪成好鬥的暴力分子。

川普22日在華府一場以基督徒保守派為主的活動發表談話，自稱曾經向友人、UFC總裁白大拿提議：「我有個點子，你為何不辦個移民格鬥聯盟，還有一個常規聯盟，然後選出常規聯盟冠軍，也就是世界上最偉大的格鬥選手，讓他們對決移民。我覺得移民可能會贏，他們就是這麼凶暴。」

接著川普說，可是「白大拿不太喜歡這個主意」。

除此之外，川普在談話中繼續將非法移民描述成暴力犯罪分子，來自「監獄和心理疾病機構」，重提喬治亞州22歲女大生萊莉（Laken Riley）2月遭委內瑞拉非法移民綁架、殺害。

川普重申只要回鍋白宮，將展開「美國史上最大規模的驅逐行動」，警告「才剛安逸下來的」非法移民即將「遭遇重挫」。

此番言論是川普在討論移民時，再度使用非人性化語言，此前他大肆貶低移民，更稱他們「毒害了我們國家的血液」。

非法移民 川普 暴力犯罪

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