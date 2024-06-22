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川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

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川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

編譯潘勛／即時報導
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

知情人士表示，亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀尋求其他州黨代表團支持，在7月全國代表大會上攪局，目的可能在反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔；無論他們目的為何，川普陣營已迅速出手，想擋掉此一噱頭，甚至換掉亞州共和黨代表團，防範亂局於未然。

華盛頓郵報22日報導，共和黨黨代表在鳯凰城集會做簡報時，曾提出祕密計畫，讓提名川普為總統候選人的全國黨代表大會陷入混亂。有此構想的這批人並非「絕不投川普派」(Never Trumpers)，不讓川普獲得提名，反而是宣誓奉行川普的「美國優先」主張的人，策畫由極右派發動挑戰，讓黨代表們解除支持川普的承諾。

亞利桑納州黨代表們表示，他們的起手式是尋求幾個其他州黨代表團的支持，此外不曉得他們結盟意欲何為；他們有個倡議，就是穿著相應的黑夾克，顯示效忠彼此。

這種串聯的確切目的也不明朗，有知情人士表示，他們的意圖是擋下自己不要的川普競選搭檔；還有十名共和黨黨工、活躍人士稱，他們的目的在假如川普因封口費案被判刑，就以前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)取代川普。還有些極右派懷疑，川普的身邊包圍太多信仰「深層政府」(deep state)理論的顧問。

無論他們的目標是什麼，川普團隊已動手阻擋這樣的事件發生，要找人取代這些黨代表；參與肅清的選戰幕僚對至少兩名共和黨人描述，亞利桑納州共和黨代表團，對川普7月獲得提名，構成「生死存亡的威脅」。

亞利桑納州發生的插曲，大致是鴨子划水；亞州是搖擺州，當地共和黨由十分懷疑選舉公正的人把持。

川普選戰陣營及亞利桑納州代表團已達成協議，保證全國黨代表大會不出岔；但不願具名的選戰陣營人士指出，其他州的黨代表團令人憂心，陰影揮之不散。

這個插曲也曝露彩排密爾瓦基市7月全國黨代表大會時，將遭逢許多挑戰。亞利桑納州共和黨代表哈姆雷特(Chris Hamlet)表示，目前發生了善惡交戰，他以簡訊與其他黨代表私聊說，「我們將無法和睦相處、握手、合唱上帝降臨歌，不會那麼簡單的」。

目前川普陣營不作聲、堅定地與矢志效忠川普的黨代表們合作，以防初選敗給川普的候選人欲干擾全國黨代表大會的進行；即便如此，川普支持者還是懷疑，陰謀破壞的人已滲透進他們的行列裡。

川普 共和黨 亞利桑納州

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