備戰辯論 拜登打算向川普究責 川普練修辭防再失言

拜登（右）和川普的首場電視辯論27日登場，因為二人的支持度持續膠著，使得這場辯論變得更加重要。（美聯社）

拜登 總統與前總統川普 27日將舉行今年選舉季節首場辯論，有線電視新聞網(CNN)20日報導，兩陣營目前都為辯論積極準備，幕僚透露雙方都打算把對手定調為執政狀況失控、完全不適任。拜登本周與下周都將在大衛營(Camp David)跟核心幕僚研商辯論策略，川普則召集某些列入競選副手考慮名單的人選參與辯論規畫。

CNN主辦的電視辯論將於亞特蘭大舉行，報導指出，拜登與川普都明白這場辯論關係重大，雙方競選團隊主管都說，候選人與幕僚為辯論攻防密集準備，草擬答辯策略，希望選民看到11月大選的明確選擇。

川有刑事訴訟 拜有家人官司

過去幾周，兩隊人馬都為各種不同議題的訊息在辯論中如何呈現進行微調，經濟、外交事務以及對手不適任等話題都包括在內。不過，雙方為辯論準備過程中，都遇到某些狀況而導致分心：川普有刑事訴訟要面對，拜登則有馬不停蹄的出訪行程，還有家人捲入的官司。

報導指出，當拜登與川普抵達CNN攝影棚準備辯論時，懷抱目的將有明顯不同。拜登在準備過程裡，把辯論重點放在向川普究責，如同上台之後面對川普時的政治策略，以及過去幾個月以來的競選團隊策略。

拜登近來嗆辣 打算延續發揮

拜登競選團隊主管說：「近來拜登針對川普的發言愈來愈嗆辣，也打算在辯論時延續如此基調。」

CNN分析，拜登競選團隊連續數月表示美國選民對2024年選舉並不關心，但現在則把首場辯論視為重新出發的起點，期盼能讓對選舉有興趣的新選民看到兩人之間的差別。

川普則把目標放在向選民保證，雖然官司纏身、政治手段帶來嚴重分歧，但自己還是比拜登更穩定、更有效率的領導人。

報導指出，川普的辯論準備並未把太多重點放在政策，而是注意修辭。之前川普在政策辯論時較為吃力，也曾發生對手仍在發言就搶話，甚至抨擊辯論主持人，侵略意味十足的表現在辯論結束後好幾個月揮之不去。

川普打預防針？稱辯論一對三

川普18日在威斯康辛州瑞辛(Racine)的造勢活動上對支持者說，這次辯論將是自己與拜登及兩名主持人的「一對三」局面。

CNN報導，拜登的辯論準備由前任白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)率領，參與成員還有長年擔任助理的利德(Bruce Reed)、現任白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)及白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)、唐尼倫(Mike Donilon)等。

消息人士指出，俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)與川普幕僚本月稍早在海湖莊園(Mar-a-Lago)為川普做簡報，內容以經濟為重點，協助川普在辯論時針對通膨問題對拜登發動最佳攻勢。