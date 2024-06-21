拜川辯論／拜登扔贏硬幣選站右邊 川普選最後作結

拜登總統(左)與前總統川普27日將舉行今年選舉季節首場辯論。(美聯社)

拜登 總統與前總統川普 27日將舉行今年選舉季節首場辯論，舉辦此次辯論的有線電視新聞網(CNN)20日宣布，扔硬幣結果顯示拜登贏並選擇站在講台的右邊，川普選擇最後作結。在獨立參選人方面，脫黨參選的小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)未達參與CNN辯論的資格，綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)則被排除在外，她已向聯邦選舉委員會(FEC)提出申訴。

CNN主辦的電視辯論選在搖擺州喬治亞州舉行，拜登團隊贏得擲硬幣選位，選擇站在講台右側（從觀眾的角度），而非選擇發言時間；因此，川普將站在左側，同時他選擇最後作結，這代表拜登將率先結辯。

CNN表示，拜登與川普將是27日參與辯論的兩位候選人。這場辯論將由CNN資深主播塔柏(Jake Tapper)與巴許(Dana Bash)共同主持，也是2024年總統選戰開跑以來，拜登與川普兩人首度面對面交鋒。

27日時長90分鐘的辯論將在亞特蘭大登場，現場沒有觀眾，拜登與川普不得帶筆記上台、助理或幕僚不得與候選人互動。

考量2020年大選辯論曾發生辯論者擅自發言、插話，導致辯論過程中斷而引發爭論且傷害候選人權益，CNN此次祭出多項規則，包括候選人的麥克風多數時間會靜音，僅在輪到他發言時才會開啟，藉此「嚴格執行時間管控並確保文明討論」。

紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)指出，川普多次承認，他在2020年首場辯論中，「太頻繁」打斷拜登發言。

獨立參選人甘迺迪未達參與CNN辯論的門檻，但甘迺迪競選團隊表示，甘迺迪名列22州選票，這些州的選舉人票加起來有310張，超過CNN規定的270張；不過，並非22州當局都確認甘迺迪名列選票，其中掌握最多54張選舉人票的加州 將待8月29日才會確認選票名單。

綠黨候選人史坦被排除在CNN辯論之外，她已就此事向聯邦選委會提出申訴。

今年總統大選第二場辯論將由「美國廣播公司新聞網」(ABC News)接續舉辦，訂9月10日登場。