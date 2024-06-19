紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬12年前勝選模式

拜登總統希望藉協助美國公民的無證配偶取得身分，以重振歐巴馬時代「夢想生計畫」(DACA)對西語裔移民的吸引力。（美聯社）

2012年夏天，前總統歐巴馬 角逐連任面臨挑戰，拉丁裔選民紛紛流失，還戲稱歐巴馬是「遣返統帥」(deporter in chief)。後來歐巴馬簽署行政命令，為俗稱「夢想生」的年輕無證移民提供保護，選情因此獲得翻轉。

前任民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員古提艾雷斯(Luis Gutierrez)回憶說，當時芝加哥選區某些拉丁裔民眾在街上慶祝歐巴馬行政命令，還說「現在我們會投票給他了」。古提艾雷斯指出，由此可見這對歐巴馬而言，政治意義有多重大。

紐約時報報導，12年後的現在，拜登 總統似乎想要複製歐巴馬的成功模式，然而現今局勢與以前不同，為無證配偶提供身分保護將對2024年大選帶來如何影響、能否改變拜登在移民議題一直被共和黨對手川普碾壓的頹勢，難以預測。

拜登18日宣布為美國公民的無證配偶提供免遭驅逐的合法保護，數次獲得民主黨國會議員、移民倡議領袖等大約200多名在場人士起立鼓掌。宣布新措施的時間剛好是歐巴馬推出「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA，或稱夢想生計畫)12周年紀念，拜登在演說中指出，不認為保護邊境就代表不再展現美國人的精神，美國在好幾代移民耕耘之下得以欣欣向榮，「我們可以同時做到鞏固邊境，並且為家屬提供身分合法化的管道」。

報導指出，與歐巴馬不同的是，拜登如今面臨的移民現況非常不一樣。拜登面臨來自民主黨內部、西語裔選民壓力，共和黨則加大力道責怪拜登讓美墨邊境陷入混亂。

川普任內反移民政策推手、前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)形容拜登措施是「在邊境遭到入侵之際大赦非法移民 」。

「國會山莊報」(The Hill)分析，拜登政府數周前在美墨邊境嚴格限縮庇護申請，讓移民團體感到憤怒，現在推出保護無證配偶計畫是為了安撫移民族群。