我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬12年前勝選模式

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統希望藉協助美國公民的無證配偶取得身分，以重振歐巴馬時代「夢想生計畫」(DACA)對西語裔移民的吸引力。（美聯社）
拜登總統希望藉協助美國公民的無證配偶取得身分，以重振歐巴馬時代「夢想生計畫」(DACA)對西語裔移民的吸引力。（美聯社）

2012年夏天，前總統歐巴馬角逐連任面臨挑戰，拉丁裔選民紛紛流失，還戲稱歐巴馬是「遣返統帥」(deporter in chief)。後來歐巴馬簽署行政命令，為俗稱「夢想生」的年輕無證移民提供保護，選情因此獲得翻轉。

前任民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員古提艾雷斯(Luis Gutierrez)回憶說，當時芝加哥選區某些拉丁裔民眾在街上慶祝歐巴馬行政命令，還說「現在我們會投票給他了」。古提艾雷斯指出，由此可見這對歐巴馬而言，政治意義有多重大。

紐約時報報導，12年後的現在，拜登總統似乎想要複製歐巴馬的成功模式，然而現今局勢與以前不同，為無證配偶提供身分保護將對2024年大選帶來如何影響、能否改變拜登在移民議題一直被共和黨對手川普碾壓的頹勢，難以預測。

拜登18日宣布為美國公民的無證配偶提供免遭驅逐的合法保護，數次獲得民主黨國會議員、移民倡議領袖等大約200多名在場人士起立鼓掌。宣布新措施的時間剛好是歐巴馬推出「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA，或稱夢想生計畫)12周年紀念，拜登在演說中指出，不認為保護邊境就代表不再展現美國人的精神，美國在好幾代移民耕耘之下得以欣欣向榮，「我們可以同時做到鞏固邊境，並且為家屬提供身分合法化的管道」。

報導指出，與歐巴馬不同的是，拜登如今面臨的移民現況非常不一樣。拜登面臨來自民主黨內部、西語裔選民壓力，共和黨則加大力道責怪拜登讓美墨邊境陷入混亂。

川普任內反移民政策推手、前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)形容拜登措施是「在邊境遭到入侵之際大赦非法移民」。

「國會山莊報」(The Hill)分析，拜登政府數周前在美墨邊境嚴格限縮庇護申請，讓移民團體感到憤怒，現在推出保護無證配偶計畫是為了安撫移民族群。

非法移民 拜登 歐巴馬

上一則

每日郵報：若首場辯論表現不佳 民主黨內密謀換掉拜登

下一則

拜登放送利多 針對在美10年以上無證配偶

延伸閱讀

紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬勝選模式

紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬勝選模式
針對在美10年以上無證配偶 拜登移民新政QA

針對在美10年以上無證配偶 拜登移民新政QA
拜登為50萬無證配偶提供身分保護 共和黨參議員喊查

拜登為50萬無證配偶提供身分保護 共和黨參議員喊查
拜登新競選廣告 砸5000萬強攻「犯人川普」

拜登新競選廣告 砸5000萬強攻「犯人川普」

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

2024-06-14 11:00

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他