拜登好萊塢1晚募款破3000萬元 喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲都出席

拜登(左)和前總統歐巴馬在好萊塢舉行的籌款會上警告，川普若當選，會使美國社會更加失常。(路透)

拜登 總統與前總統歐巴馬15日晚間參加於洛杉磯孔雀劇院(Peacock Theater)舉行的募款晚會時，均對前總統川普 若再度執政提出警告表示，川普可能為最高法院再任命兩名保守派大法官 。喬治克隆尼(George Clooney)、茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等知名好萊塢影星出席晚會，拜登選舉團隊表示，這場晚會是民主黨有史以來規模最大的募款活動，募得金額超過3000萬元，比拜登、歐巴馬、柯林頓三巨頭今年3月在紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)募款大會合體的2500萬成績表現更亮麗。

深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)主持的現場對談當中，拜登表示，川普已經透露如果選輸將出現政治暴力。拜登說：「制度很重要，看看川普在1月6日的所作所為，現在又說如果沒有勝選恐將血流成河，講這種話簡直無法無天。」

拜登稍受表示，川普對於選舉失敗預先放話報復，「這是美國，大家可曾想過竟會聽到這種說詞？」

資深影星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)介紹第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)出場，吉兒‧拜登的演說中則出現了目前為止對川普最猛烈的抨擊。

吉兒．拜登說，拜登循規蹈矩，不會為了私利扭曲法律；對於川普，她則說：「我們也可以選一個每天早晨醒來都只在乎自己的人。」

拜登15日晚間在募款晚會上說，下一屆總統有機會能夠提名兩名大法官，川普任內完成提名的兩名大法官對於個人權利造成「極為負面」的影響。拜登說：「我覺得這是最嚇人的部份」。

吉米金莫在對談中說，大法官任命攸關墮胎權、婦女權益、避孕藥取得，自由派人士對於人工受孕已經不敢奢求。拜登則指出：「要讓我再次當選。」拜登說，最高法院從來不曾像現在一樣失常，「川普還會再任命兩名倒掛國旗的人」。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)被爆料2021年初在自家門口倒掛國旗而引發爭議，因為某些川普支持者參加國會暴動時便倒掛國旗。