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影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

林書豪爸爸新書揭秘如何「把夢想的問號變成驚嘆號」

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

編譯盧思綸／即時報導
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

每日郵報報導，81歲美國最高齡總統拜登，日前在加州洛杉磯舉行募款大會，吸引許多好萊塢影星共襄盛舉可說眾星雲集，前總統歐巴馬也現身力挺，不料拜登在台上疑似又當機，歐巴馬趕緊拉住拜登，將他帶下舞台。

拜登募款大會15日於洛杉磯登場，由知名深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）負責主持，好萊塢知名演員朱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、喬治克隆尼（George Clooney）等人均蒞臨盛會。

從社群影片可見，拜登結束致詞後，和歐巴馬微笑向台下觀眾揮手，拜登鼓掌後豎起大拇指比讚，接著突然停止動作，呆若木雞瞪著台下好幾秒。此時，歐巴馬一邊微笑揮手，一邊拉住拜登手腕，輕輕拽了一下，拜登好像才回過神來。

拜登總統（左）日前在洛杉磯舉行募款大會，前總統歐巴馬（右）出席助陣。(路透)
拜登總統（左）日前在洛杉磯舉行募款大會，前總統歐巴馬（右）出席助陣。(路透)

接著兩人一邊走下台，歐巴馬一邊拍拜登的背一邊在他耳邊說話。

拜登繼10日出席六月節活動，被拍到「詭異定格近1分鐘」之後，上周赴義大利參加G7峰會又似乎失神亂晃，頻頻因當機引發外界揣測高齡不適任總統。

不過，消息指出，本場募款大會為拜登籌得2800萬美元競選資金，創下民主黨政治人物單場募款以來的新高。

拜登 歐巴馬 洛杉磯

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