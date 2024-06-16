密西根州造勢 川普訪非裔教堂和保守派大會

前總統川普15日前往底特律造勢，拜訪了一個以非裔信眾為主的教堂，試圖拉攏非裔選民和一保守派團體。(路透)

前總統川普 15日前往底特律造勢，他拜訪一個以非裔 信眾為主的教堂，試圖拉攏非裔選民和一保守派團體。

下午川普在180教堂(180 Church)主持會議，接著在「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)的「人民大會」(People’s Convention)上發表演說；「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)稱轉捩點行動聯盟與各種極端主義者有關聯。

180教堂牆上貼有「美國黑人支持川普」的標語，川普告訴教會人群：「這對我們來說是非常重要的領域。」

川普的周末行程凸顯了演變的政治力量，他在教堂表示：「他(拜登 )對非裔人民而言是最糟糕的總統」；川普還主張，非裔社區正遭受非法入境者的侵害，「他們正在入侵你們的工作。」

密西根州是總統大選的重要戰場，對於民主黨而言，非裔選民至關重要，他們是拜登2020年政治基礎的支柱，但現在距離總統大選不到五個月，非裔選民卻對拜登表達某種程度的失望。

川普主張，依靠他的經濟與邊境安全牌，他可以吸引更多非裔選民，15日下午在教堂時，川普多次誓言要「重振汽車產業」，同時指出，「犯罪在這裡和非裔社區最為猖獗」。

在其他地方，數千名保守派活動人士急切地等待川普15日晚的演說，其中大部分是年輕人和白人。

轉捩點行動聯盟已經成為川普時代共和黨政治的一股力量，尤其是在「讓美國再次偉大」的行動中。

該組織的周末演說節目名單上有一長串的共和黨政治人物和前川普顧問班農(Steve Bannon，前譯巴農)。

路透報導，拜登總統15日將在洛杉磯與前總統歐巴馬和一眾好萊塢巨星一同參與一場盛大的募款活動，該活動已募得2800萬元，

深夜電視節目主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)將訪問拜登和歐巴馬，影星喬治克隆尼(George Clooney)和茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)作為來賓。

民主黨全國委員會副財務主席布托里亞(Ajay Jain Bhutoria)表示：「這將是我們最大的募款活動之一，我們預期娛樂產業的投票人數將是前所為有的水平。」