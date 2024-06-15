拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

川普接受福斯新聞訪問時說，杭特拜登被判刑後，自己能理解拜登家的感受。(擷自福斯新聞)

拜登 的兒子杭特因吸毒違法購槍，被法院定罪，川普 表示理解與同情，說這是 ｢很不好受｣的事情。

川普13日晚接受福斯新聞台的記者賀絲妮（Aishah Hasnie）訪問時，討論吸毒或飲酒成癮問題，談到杭特因有毒癮紀錄不得購買槍枝，卻違法購買而遭法院定罪時說「我很能理解，因為我的家人也曾有類似的問題。這是很困難的事。」

川普表示：「對當爸爸的人，這是很難受的事；對兄弟姊妹，也是很艱難的處境；而且會持續下去，無法停止，不論是酗酒或是吸毒甚麼的，都是很不好受的事，因此（被定罪）對全家都是很難受的一刻，對任何扯上這種事的家庭，都是很難受的一刻。」

川普的哥哥弗瑞德（Fred Trump）有酒癮問題，1981年因酗酒導致心臟病發作，42歲就離世。

杭特拜登除了在故鄉遭法院定罪，還得在9月到加州 出庭，應付逃稅官司。

不過，拜登本人一直力挺兒子，即使杭特10日被法院定罪，當天下午仍臨時改變行程，飛往德拉瓦州探望兒子。

拜登說，杭特面對困難所展現的堅韌，以及他康復後展現出的力量，「對我們是一大鼓舞。」「很多家庭都有親人克服了毒癮，這種人就明白我所說的。身為總統，我不應、也不會對正在處理的聯邦案件表示意見，但作為父親，我對我的兒子有無盡的愛，對他有無盡的信心，對他的力量，也有無限的敬意。」