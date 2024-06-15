我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

記者張聲肇／綜合報導
川普接受福斯新聞訪問時說，杭特拜登被判刑後，自己能理解拜登家的感受。(擷自福斯新聞)
川普接受福斯新聞訪問時說，杭特拜登被判刑後，自己能理解拜登家的感受。(擷自福斯新聞)

拜登的兒子杭特因吸毒違法購槍，被法院定罪，川普表示理解與同情，說這是 ｢很不好受｣的事情。

川普13日晚接受福斯新聞台的記者賀絲妮（Aishah Hasnie）訪問時，討論吸毒或飲酒成癮問題，談到杭特因有毒癮紀錄不得購買槍枝，卻違法購買而遭法院定罪時說「我很能理解，因為我的家人也曾有類似的問題。這是很困難的事。」

川普表示：「對當爸爸的人，這是很難受的事；對兄弟姊妹，也是很艱難的處境；而且會持續下去，無法停止，不論是酗酒或是吸毒甚麼的，都是很不好受的事，因此（被定罪）對全家都是很難受的一刻，對任何扯上這種事的家庭，都是很難受的一刻。」

川普的哥哥弗瑞德（Fred Trump）有酒癮問題，1981年因酗酒導致心臟病發作，42歲就離世。

杭特拜登除了在故鄉遭法院定罪，還得在9月到加州出庭，應付逃稅官司。

不過，拜登本人一直力挺兒子，即使杭特10日被法院定罪，當天下午仍臨時改變行程，飛往德拉瓦州探望兒子。

拜登說，杭特面對困難所展現的堅韌，以及他康復後展現出的力量，「對我們是一大鼓舞。」「很多家庭都有親人克服了毒癮，這種人就明白我所說的。身為總統，我不應、也不會對正在處理的聯邦案件表示意見，但作為父親，我對我的兒子有無盡的愛，對他有無盡的信心，對他的力量，也有無限的敬意。」

拜登 川普 加州

上一則

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

下一則

拜營為川普祝壽 列封口費案等78項「成就」反諷

延伸閱讀

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷
川普78歲生日 5000鐵粉同歡、票價35元起

川普78歲生日 5000鐵粉同歡、票價35元起
「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德
「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法

「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌