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暴亂案後首返國會 「勝者」川普接受祝壽 斥司法部、拜登

編譯陳韻涵／綜合報導
國會暴亂案後，川普13日首次重返國會，受到共和黨籍國會議員鼓掌歡迎。(路透)
國會暴亂案後，川普13日首次重返國會，受到共和黨籍國會議員鼓掌歡迎。(路透)

2021年國會暴亂以來，前總統川普13日以勝者之姿首次回到國會山莊；共和黨參眾議員會見川普，並為14日生日的川普高唱生日快樂歌；川普自暴亂以來，首次破冰與參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說話，並形容黨內氣氛「和諧」。

川普在閉門會議中，痛斥司法部混蛋，並罵拜登總統是笨蛋；另外，川普私下要求眾院議長強生(Mike Johnson)推翻他的定罪。

川普近期在封口費案中被判有罪，且圖謀推翻2020年大選的案件未決，但他作為共和黨推定提名人依舊自信滿滿。

川普掃除黨內批評者，讓懷疑論者噤聲，並吸引曾撻伐他的議員加入「讓美國再次偉大」(MAGA)競選陣營。

國會對面的共和黨競選總部13日舉辦私人早餐會議，屋內擠滿共和黨眾議員；眾人為川普唱生日快樂，送上年度國會比賽中的棒球和球棒，接著參議員端出一個美國國旗蛋糕，上頭插著45和47的蠟燭，代表第47位總統。

之後會晤共和黨參議員時，川普及他在黨內的主要批評者麥康諾握手並擊拳；這是兩人多年來首次互動，麥康諾曾批評川普煽動國會暴亂「丟臉」，如今改口支持共和黨推定參與大選的總統候選人。

川普在共和黨參院總部會晤參議員後表示，「共和黨展現驚人的和諧與團結」。

政治新聞網站Politico分析，川普此次造訪國會山莊，心懷更迫切的立法要務；他近幾周迷戀統御國會能力，強化他對抗民主黨「武裝」司法體制打壓他的論述。

消息人士透露，川普5月31日被裁決34項重罪成立後，打電話給眾院議長強生，堅稱「我們必須扭轉局勢」。

眾院共和黨會議(HRC)主席史黛芬妮克(Elise Stefanik)表示，這場會議是「非常成功」的政治集會，「我們100%團結支持川普的競選資格，且準備好代表國民做事。」

共和黨領袖表示，川普席間討論移民、經濟，以及潛在的2025年立法等議題，還有他面臨的司法情況。

消息人士透露，川普在會談中批評司法部為「齷齪，不懷好意的壞蛋」(dirty, no good bastards)；另有一位議員調侃川普遭定罪後，競選團隊募得數千萬元。

這名共和黨議員說，「他們有一種說法是『我們要將這個男人告上白宮』。」

此人另表示，川普形容拜登為「史上最爛的總統」，並稱拜登為「笨蛋」(dope)。

自國會暴亂案以來，川普首次重返國會，他在國會外面握拳代表強勢回歸。(歐新社)
自國會暴亂案以來，川普首次重返國會，他在國會外面握拳代表強勢回歸。(歐新社)

川普 共和黨 拜登

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