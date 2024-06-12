非法購槍案／杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持槍案，德拉瓦州陪審團裁定重罪起訴三項罪名全部成立。正在尋求連任的拜登，與前總統川普 之間的第一場辯論時間愈來愈接近，杭特‧拜登定罪讓拜登選情增添變數。

杭特‧拜登非法持槍案開庭期間，川普基本上避免公開發言討論案情，11日陪審團判決出爐後，川普連續幾個小時也沒有透過社群媒體做出任何評論。今日美國報(USA Today)分析，川普核心圈答覆媒體詢問時說法不一致，由此可見川普陣營對於杭特‧拜登遭到定罪，並沒有預先擬妥因應策略。

德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)11日對杭特‧拜登說，通常陪審團判決出爐後的120天，法院將宣判刑責。今日美國報報導，從時程推算，拜登家族要等到2024年大選之前，才會知道杭特‧拜登會坐牢多久。

拜登與川普訂於6月27日舉行第一場辯論。

杭特‧拜登創下美國史上現任總統兒女遭到刑事重罪起訴的首例。開庭期間，白宮與拜登競選團隊大致以家庭內部私事為由避談此案。陪審團裁決出爐後不到一小時，拜登便發表聲明對兒子表達關愛，並說以兒子為榮。

拜登之子被定罪以及他尚未結束的法律麻煩，會對選情產生多大影響難以下定論。共和黨策士的觀點也不一致，有人認為川普應抓住機會大談此案，不應迴避。民調 顯示，杭特．拜登的問題不是多數選民最在意的事，不過也有民調顯示杭特可能成為拜登總統的罩門。

杭特‧拜登在非法持槍案遭到立罪之後數小時，拜登在預先排好的「所有城鎮支持槍枝」(Everytown for Gun Safety)年度訓練大會中，在華府以槍枝安全為題發表演說。他說：「目前已是時候，我要做出參議員任內曾經推動的禁止攻擊型武器。」面對台下觀眾喝采，拜登說道：「怎麼有人需要容量高達200發子彈的彈匣呢？」