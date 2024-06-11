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第一夫人「穿梭美法」挺兒受審 飛行費34.5萬恐全民埋單

記者張聲肇／綜合報導
第一夫人吉兒10日上午在特勤局探員保護下，抵達德拉瓦州聯邦法院，準備旁聽兒子杭特的審案，表示支持。第一夫人吉兒9日剛從法國訪問回來。(美聯社)
第一夫人吉兒10日上午在特勤局探員保護下，抵達德拉瓦州聯邦法院，準備旁聽兒子杭特的審案，表示支持。第一夫人吉兒9日剛從法國訪問回來。(美聯社)

全國納稅人聯盟基金會10日說，第一夫人吉兒拜登上周穿梭大西洋兩岸，就是專程為了出席拜登兒子杭特．拜登的審判，雖然民主黨也會出錢，但納稅人可能要付34.5萬元費用的大部分。

基金會估計，吉兒拜登在法國和德拉瓦州威明頓(Wilmington)市間往返，飛行費用大約要34萬5400元。她出庭聲援杭特後，立即趕回歐洲，繼續拜登的諾曼地登陸80周年紀念活動，再趕回德拉瓦州的法院，再又趕去法國巴黎加入拜登的國是訪問。

第一夫人辦公室對每日郵報說，根據歷屆政府規定，威明頓和巴黎來回頭等艙費用，政府可獲償付。白宮官員說，靠支持者捐助的民主黨全國委員會墊付這筆費用報銷。

第一夫人辦公室未說明政府獲多少償付，也沒說伴隨人員的旅費由誰出。谷歌航班搜尋顯示，從費城到巴黎的單程頭等艙票價約6655元。

吉兒拜登三天內，就在飛機上待了24小時，才能丈夫兒子都兼顧：四天出現於德拉瓦州的法院，三天在法國。她10日又來到威明頓的聯邦政府大樓出席庭審。

她4日傍晚飛到威明頓。拜登在華府安德魯聯合基地把她放下後，自己登上空軍1號直飛巴黎。5日下午她出席杭特庭審後，當晚趕往巴黎。6日，她參加完在諾曼第舉行的終戰紀念活動，當晚又趕回威明頓，以便參加7日的庭審，當晚又飛回巴黎，8日凌晨才抵達。9日與總統同機返美。

白宮軍方辦公雨至負責確定最後費用後，處理報銷事務。該處通常處理的是非公務，如媒體採訪、人員的頭等艙機票費等。

第一夫人的座機一般是波音C-32，全國納稅人聯盟基金會說，空軍通常以每小時1萬3816元的標準收費。估算政府官員出差費是基金會的業務，包括空軍一號特勤機每小時的營運成本。

TravelMath.com網站指出，巴黎到威明頓航程8小時，單程要11萬528元；吉兒拜登來回了三趟，加上10日從華府飛到威明頓1小時的航程，總共「飛」掉34萬5400元。

基於安全理由，第一夫人不能搭商用飛機；出行須有特勤人員保護，加上助理和後勤幕僚同行，費用自然不低。

拜登 德拉瓦州 白宮

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