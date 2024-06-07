川普副手鎖定4人選 全是男性、將展開背景調查

南卡羅來納州非洲裔聯邦參議員史考特(右)是前總統川普(中)再度角逐總統的四位熱門人選之一。支持史考特的組織6日宣布將投入1430萬元在決戰州針對非洲裔選民發動宣傳。(美聯社)

兩名知情人士透露，前總統川普 競選團隊加快腳步尋覓川普競選總統的副手人選，針對至少四名考慮目標展開更詳細的背景調查。今日美國報(USA Today)6日報導，北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛羅里達州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、南卡羅來納州 聯邦參議員史考特(Tim Scott)都接到川普團隊通知，要求繳交資料。

川普4日接受「新聞極限」(Newsmax)電視台訪問時便提到四人姓名。川普說，將等到共和黨全國代表大會7月15日至18日在密爾瓦基舉行時才公布副手人選。他指出：「我們有很多優秀人選。」

消息人士表示，狀況仍未定案，由於川普行事風格令人捉摸不定，計畫可能隨時出現改變。

報導指出，川普遭控偽造商業紀錄的「封口費」案定罪裁決出爐之後，競選團隊便加緊腳步物色副手人選。

對於初選對手、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)是否可能成為競選搭擋，川普在「新聞極限」專訪中表示，對海理「非常失望」，因為海理留在初選纏鬥太久。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，史考特身為川普副手考慮名單上唯一的非洲裔人選，目前正努力扮演為川普競選團隊向少數族裔拉票的角色，並為其他參選較低職位的共和黨候選人助選。

支持史考特的「偉大機會政治行動委員會」(Great Opportunity PAC)6日宣布，這次選舉至少將投入1430萬元在決戰州針對非洲裔選民發動宣傳。史考特先前曾說，有辦法能幫川普拉到非洲裔票源。華爾街日報今年4月民調顯示，拜登總統在非洲裔選民的重要區塊之間，支持度已有鬆動。

史考特4日對媒體表示：「毫無疑問的，非洲裔男性對於改變政黨政治抱持開放態度。」

哥倫比亞廣播公司新聞部民調顯示，川普在非裔選民之間的支持度在2020年為12%，現已增加到23%。