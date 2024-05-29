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封口費案結辯 最快本周裁決 將影響11月大選

記者顏伶如／綜合報導
川普封口費案進入結辯階段，陪審團可望在本周做出判決，本案判決結果也可能牽動11月的選情。（美聯社）
川普封口費案進入結辯階段，陪審團可望在本周做出判決，本案判決結果也可能牽動11月的選情。（美聯社）

前總統川普涉及共計34項重罪起訴的「封口費」案，28日進入結辯，陪審團裁決結果最快將於本周出爐；該案讓川普成為美國史上第一位遭到刑事起訴的前任總統，判決結果也勢將影響11月的總統大選。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)對陪審團說明指出，如果陪審團裁定川普罪名成立，刑期將由法官決定。默欽同時表示，即使川普被判有罪，此案並未強制規定坐牢刑期。

川普前律師柯恩在2016年總統大選前付「封口費」成人片女星，壓下醜聞，被檢察官起訴偽造商業紀錄等罪。CNBC新聞頻道報導，如果川普被定罪，每項重罪罪名都可能面臨最高4年有期徒刑。在檢辯雙方結辯之後，現交由陪審團討論川普是否有罪。

川普封口費案結辯，陪審團可望在本周做出裁定，本案結果也可能牽動11月的選情。川普...
川普封口費案結辯，陪審團可望在本周做出裁定，本案結果也可能牽動11月的選情。川普在法庭上沒有發言，但在便條紙上(圖中)寫著法官應該駁回本案。（美聯社）

檢方：鐵證如山 川普「顛覆民主」

檢察官28日在結辯時對陪審團指出，川普付「封口費」給成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniel)，是以不法手段干預2016年大選，前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)與八卦媒體前任發行人都參與其中，對選民隱瞞消息；助理檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)說，柯恩出面給丹尼爾斯「封口費」之後費用獲得報銷，川普犯罪事實鐵證如山，川普所作所為「顛覆民主」。

川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)28日稍早在結辯陳詞時則對陪審團說，川普是清白的，檢方並沒有拿出足以定罪的證據。白朗奇聲稱，給丹尼爾斯「封口費」是柯恩自己的決定，與川普無關。

川普律師指關鍵證人柯恩公然說謊

白朗奇對陪審團說，柯恩公然說謊，在證人席所講的證詞「不是真的」，並無證據顯示川普在柯恩給「封口費」之前就知情。

國家詢問報(National Enquirer)前任發行人裴克爾(David Pecker)先前作證時坦承，2016年選前與川普、柯恩之間訂有協議，若發現有不利於川普的消息就會通報。裴克爾作證時說明報社如何以15萬元向前任「花花公子」模特兒麥克道格(Karen McDougal)買下版權，實際上卻是讓她與川普之間的緋聞在2016年選舉之前無法曝光。

史坦葛拉斯在結辯中說，裴克爾所言確實就是「壓新聞」(catch and kill)的作法。史坦葛拉斯對陪審團強調，裴克爾沒有理由說謊，對於川普並無偏見，依然視川普為好友及導師。

史坦葛拉斯同時對陪審員強調要聚焦在川普身上而非柯恩，他說：「這並不是柯恩的案子，這是川普的案子」。

川普 紐約州

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