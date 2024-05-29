紐時：封口費案後 川普「反守為攻」打造對抗法律形象

官司纏身的川普，將自己打造成對抗法律者的形象，反守為攻。（美聯社）

紐約時報 分析，在川普 等待封口費案結案之際，他利用一周的休庭時間，與被相同司法體系指控的被告和已定罪罪犯拉近關係；長期以來川普一直傳遞「法律與秩序」的訊息，如今卻正利用「不法之徒」的形象展開競選活動，與被告或罪犯為伍，反映他對法律體系的強烈反對與對抗。

前共和黨策士米勒(Tim Miller)表示：「我不認為大眾欣賞川普在這場競選中對無法無天形象接受的程度。」

川普上周在紐約布朗士 (Bronx)的集會向群眾介紹饒舌歌手Sheff G(本名威廉斯Michael Williams)和Sleepy Hallow(本名錢伯斯Tegan Chambers)，兩人都在一場導致12起槍案的謀畫中被控罪；威廉斯還面臨兩項謀殺未遂指控，兩人均不認罪，目前交保釋放中。

他們在集會上簡短發表評論，錢伯斯說：「讓美國再次偉大。」

隔兩日，川普參與在華府舉行的自由黨(Libertarian Party)總統提名大會，他承諾為烏布利希(Ross Ulbricht)減輕刑罰，烏布利希創辦暗網市場「絲路」(Silk Road)，於2015年被判終身監禁；同一場活動上，川普與饒舌歌手Afroman合影，其本名為佛爾曼(Joseph Edgar Foreman)，2015年承認毆打一名參加他演唱會的女性。

川普堅稱，針對他的每一項調查皆出於政治目的，是對手謀畫對抗他的手段，他也批評法律體系中的各種代表，包括積極反對他的政治候選人，以及被任命調查他的檢察官，同時支持最具爭議的支持者。

川普的這種反應並非新鮮事，但規模已經改變。

2016競選期間，川普將認罪賄賂紐約官員的布羅迪(Elliott Broidy)納入他的籌款委員會；大選之後，川普和他的競選團隊因涉嫌與俄羅斯往來而被調查，波及好幾名顧問，包括前國家安全顧問佛林(Michael T. Flynn)、前競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)、前顧問史東(Roger Stone)、前私人律師柯恩(Michael Cohen)。

川普譴責這項調查被做為對付他的武器，在任期最後幾周赦免佛林、馬納福和史東。