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川普封口費案／檢辯各執一詞 陪審員扮演關鍵角色

編譯陳韻涵／綜合報導
官司纏身的川普，將自己打造成對抗法律者的形象，反守為攻。（美聯社）
官司纏身的川普，將自己打造成對抗法律者的形象，反守為攻。（美聯社）

前總統川普的封口費案刑事審議接近尾聲，審判最快於29日進行；檢辯雙方各執一詞，陪審員將扮演關鍵角色。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，法官對陪審團的指示(instruction)，是任何陪審團審理案件的標準程序；這段期間內，法官會建議陪審員如何決定裁決，詳細說明此案涉及的法條，解釋晦澀難懂的法律術語，並引導陪審團理解構成違法的事由。

陪審員將根據相關指示，在審判期間提交證據；以封口費案為例，此案涵蓋20名證人的證詞，以及250多項呈堂證供；接著，陪審團將裁定證據與原告提出的控罪是否相符。

專家表示，主審法官默欽(Juan Merchan)如何指示陪審團，以及陪審員如何理解相關指示，將影響這宗歷史性案件的裁決。

起訴川普封口費案的曼哈頓檢察官白艾榮，在結辯之後，將交由陪審團做出川普是否有罪的...
起訴川普封口費案的曼哈頓檢察官白艾榮，在結辯之後，將交由陪審團做出川普是否有罪的判決。（美聯社）

復敦大學法學院(Fordham Law)教授貝德(Cheryl Bader)表示，「如何強調法官指示的重要性都不為過，陪審員會恪守法官提供的路線圖。判決不只是陪審團認定的事實，也是事實與法律的交會點。」

在28日的審前會議(pre-charge conference)上，檢辯雙方辯論陪審團指示中應包含哪些內容。

默欽表示，會確保指示明確且易懂，「希望讓陪審團盡量輕鬆」。

默欽將指示陪審員在「排除合理懷疑」(beyond a reasonable doubt)的情況下，認定川普有罪，才能對他定罪。

如同各宗刑案，檢方負責舉證，代表檢察官必須證明川普有罪，而辯方不必證明川普無罪。

默欽也可能告訴陪審員，只須考慮審判期間提出的證據，不能讓偏見或同情影響裁決，也不能因為川普堅持不出庭作證而動搖裁決。

川普被指控34項偽造商業紀錄的重罪，這是可以輕罪審理的情況，但若相關行徑是為了掩飾潛在的犯罪行為，則可能升級為重罪。

檢方認為，川普隱匿支付封口費給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，以免不利川普選情的資訊在2016年大選前曝光，違反選舉法。

川普不認罪，且否認任何不法情事。

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