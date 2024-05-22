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「暴動者」說成「包動者」拜登演講9次口誤 白宮忙更正

編譯徐薏茹／綜合報導
拜登總統19日在「全國有色人種促進法律協會」發表演說，並獲獎，期間數度失言，錯誤百出。(美聯社)
拜登總統19日在「全國有色人種促進法律協會」發表演說，並獲獎，期間數度失言，錯誤百出。(美聯社)

拜登總統19日在「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)底特律分部接受終身成就獎時發表演說，期間數度失言，錯誤百出，白宮官方事後不得不出面搶救，為這場演說做九處修正。

拜登團隊在該演說的官方文字記錄中畫掉有事實錯誤或發音錯誤的九個單詞，並插入拜登原本應該說的話。

演講一開始就出現令人尷尬的錯誤，拜登提到任職副總統期間，前總統歐巴馬派他前往底特律一事，但卻搞錯時間，相差約十年，稱自己在「疫情」期間被派去底特律。

事實上，拜登是在經濟大衰退期間被派往底特律與汽車產業業界人士會面。

白宮人員畫掉疫情，更正為「經濟衰退」。

演說後段，拜登為1月6日國會暴亂一事抨擊川普，稱川普精神失常。

拜登說：「川普稱那些衝進國會的包動者(irrectionists，拼字錯誤)為『愛國者』。」

白宮人員畫掉講稿上的「包動者」，修正為「暴動者」(insurrectionists)。

之後，拜登指責川普，如果他11月再度敗選，將會有「流血事件」(bloodshed)；流血事件被畫掉，更正為「血洗」(bloodbath)。

其他還有幾個較小的錯誤，拜登說「很榮幸能接受這一組織」，組織(organization)修正為獎項(award)。

吉利人心(inspiresing，拼字錯誤)修正為激勵人心(inspiring)；8000元修正為800元；並且將誤稱NAAC修正為NAACP。

拜登經常被批評說話容易出錯，對手川普常嘲笑拜登的失誤。

但川普自身也出現過不少尷尬失誤，例如多次將拜登與前總統歐巴馬搞混。

雙方的競選團隊和支持者經常互相批評對方失言，這場失言之爭恐怕要一直持續至總統大選之日。

拜登 川普 白宮

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