紐時：出事推給太太 大法官艾里托與參議員梅南德茲同一套路

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。(美聯社)

紐約時報 分析，從亞當與夏娃(Adam and Eve)亙古至今，只要丈夫面臨做錯事的指控，責任都是怪罪給妻子，這是跨黨派人士通用的政治策略，本周就有保守派大法官艾里托(Samuel Alito)及民主黨新澤西州 聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)的實例。

2021年1月，距離拜登總統就職典禮只剩幾天，艾里托的維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)住家前院被人拍下照片顯示國旗倒掛在旗桿上，引發爭議。當時前總統川普 支持者以倒掛國旗做為「停止竊取」(Stop the Steal)的象徵，但艾里托在電郵中對紐約時報解釋，妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)與擺出抗議川普標誌的鄰居發生糾紛，因此透過倒掛國旗做為回應。

涉嫌收受賄賂暗助埃及圖利而遭聯邦大陪審團貪污起訴的梅南德茲，辯護律師魏特茲曼(Avi Weitzman)15日在曼哈頓聯邦法院法庭上，則把過錯怪罪給梅南德茲妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)及她的財務問題。

魏特茲曼對陪審團說，娜汀‧梅南德茲「只要有機會就想辦法獲得現金與資產」，她向別人索賄的所作所為則對丈夫隱瞞。娜汀‧梅南德茲同樣遭到貪污起訴，但由於診斷出患有乳癌，法院同意讓她另外受審。娜汀‧梅南德茲對於起訴罪名則向法院辯稱無罪。

曾在愛德華茲(John Edwards)、喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊任職的政治策略專家帕梅瑞(Jennifer Palmieri)分析，社會大眾通常對女性有著較高的道德操守要求標準，男性做出某些行為能夠避開究責，女性卻會遭到討伐，「我可以理解為何某些男性覺得把錯誤怪罪給妻子能讓他們免於受到批判」。

帕梅瑞說：「但如果事件本身就牽涉到妻子則不一樣，這讓你看起來像個懦夫。」

報導分析，企圖躲避政治爭議而將妻子推上火線，可能被指控性別歧視。