我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

紐時：出事推給太太 大法官艾里托與參議員梅南德茲同一套路

記者顏伶如／綜合報導
保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。(美聯社)
保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。(美聯社)

紐約時報分析，從亞當與夏娃(Adam and Eve)亙古至今，只要丈夫面臨做錯事的指控，責任都是怪罪給妻子，這是跨黨派人士通用的政治策略，本周就有保守派大法官艾里托(Samuel Alito)及民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)的實例。

2021年1月，距離拜登總統就職典禮只剩幾天，艾里托的維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)住家前院被人拍下照片顯示國旗倒掛在旗桿上，引發爭議。當時前總統川普支持者以倒掛國旗做為「停止竊取」(Stop the Steal)的象徵，但艾里托在電郵中對紐約時報解釋，妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)與擺出抗議川普標誌的鄰居發生糾紛，因此透過倒掛國旗做為回應。

涉嫌收受賄賂暗助埃及圖利而遭聯邦大陪審團貪污起訴的梅南德茲，辯護律師魏特茲曼(Avi Weitzman)15日在曼哈頓聯邦法院法庭上，則把過錯怪罪給梅南德茲妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)及她的財務問題。

魏特茲曼對陪審團說，娜汀‧梅南德茲「只要有機會就想辦法獲得現金與資產」，她向別人索賄的所作所為則對丈夫隱瞞。娜汀‧梅南德茲同樣遭到貪污起訴，但由於診斷出患有乳癌，法院同意讓她另外受審。娜汀‧梅南德茲對於起訴罪名則向法院辯稱無罪。

曾在愛德華茲(John Edwards)、喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊任職的政治策略專家帕梅瑞(Jennifer Palmieri)分析，社會大眾通常對女性有著較高的道德操守要求標準，男性做出某些行為能夠避開究責，女性卻會遭到討伐，「我可以理解為何某些男性覺得把錯誤怪罪給妻子能讓他們免於受到批判」。

帕梅瑞說：「但如果事件本身就牽涉到妻子則不一樣，這讓你看起來像個懦夫。」

報導分析，企圖躲避政治爭議而將妻子推上火線，可能被指控性別歧視。

紐約時報 川普 新澤西州

上一則

沒有搜索令 洛杉磯ICE不得上門逮無證客

下一則

WSJ：川普當選首日 就將大規模驅逐無證客

延伸閱讀

挺川標誌？大法官艾里托大選後曾在自家前院倒掛國旗

挺川標誌？大法官艾里托大選後曾在自家前院倒掛國旗
紐時民調：民主黨參議員候選人 賓州等4關鍵州領先

紐時民調：民主黨參議員候選人 賓州等4關鍵州領先
新州聯邦參議員梅南德茲受賄案 首開庭

新州聯邦參議員梅南德茲受賄案 首開庭
紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬