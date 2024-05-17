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喻川普反風機「如唐吉訶德戰風車」 克魯曼揭動機可能跟這2點有關

編譯湯淑君／綜合外電
前總統川普挺油氣業、反綠能產業的政策備受詬病，常引起環境保護人士抗議，圖為2017年檔案照。（路透）
前總統川普挺油氣業、反綠能產業的政策備受詬病，常引起環境保護人士抗議，圖為2017年檔案照。（路透）

前總統川普日前宣稱，若贏得今年11月總統大選，上任第一天就會頒布行政命令，讓離岸風場興建計畫急踩煞車。川普為何這麼厭惡風力發電？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，川普並不是唐吉訶德（Don Quixote），但他的確像西班牙反諷騎士文學鉅著那位主角大戰風車一般，強烈反對風電渦輪機。即使這位前任總統異於常人的成見多不勝數（馬桶、噴霧髮膠...），但他極力反對風電，仍堪稱是怪異無比的執念。

川普極力反風電有道理嗎？

川普本人的說法是，風電渦輪機可能致癌，也可能導致斷電，並且「把鳥兒全殺死」（事實上，貓和窗戶才是更大的鳥類殺手）。川普還指控風電場殺害鯨魚，卻未舉出證據。

克魯曼指出，過去15年來，可再生能源技術出現革命性進展，經濟倚重太陽能和風力發電不再是痴人說夢，已從不切實際的幻想，轉變成實際可行的政策目標。再生能源發電不僅成本大幅下降，相關技術，特別是電池儲能技術，在克服太陽能和風力發電斷斷續續的問題上，已有長足的進步。

發展再生能源當然也會對環境造成一些影響，鳥兒飛進風力渦輪機的事件時有所聞，但這些後果跟燃燒化石燃料造成的傷害相比，就顯得是小事。即使暫且撇開氣候變遷後果不談，光是燃燒化石燃料產生的空氣懸浮微粒和一氧化二氮（N₂O）危害人體健康，就值得正視。

那麼，川普為什麼想阻擋風力發電？克魯曼表示，川普的動機昭然若揭。

動機可能涉及私利與個人恩怨

首先是貪婪。克魯曼指出，化石燃料生產商至今仍是政治獻金一大來源，而這些業者顯然可從遏阻或拖延落實綠能政策牟取財務利益。今年4月，在一場與石油公司主管餐敘的晚宴上，川普敦促業者捐款10億美元贊助他競選，交換條件是他上台後逆轉現任拜登政府的諸多環境政策。

然而，這不只是錢的問題。文化戰已扯上種種議題，連環境保護也捲入其中。佛羅里達州長德桑提斯之前一直高舉反「覺醒」（wokeness）旗幟，最近曾因反人工肉登上媒體標題，本周三甚至簽署法案，阻止佛州政府在制定能源政策時把氣候變遷納入考量，並禁止在佛州海域布建離岸風力發電機。

對川普而言，反風電也涉及個人恩怨。川普痛恨風力發電渦輪機由來已久。話說十多年前，川普逼迫一群蘇格蘭裔政治人物封殺一項離岸風場開發計畫，免得破壞他名下一座高爾夫球場的視野，結果川普未能如願，儘管那座風電場似乎無損川普地產的價值，但他自尊心似已受傷。種種跡象顯示，川普眥睚必報，為挽回受損的顏面，即使對經濟和環境造成莫大傷害，也在所不惜。

大問題：私人怨懟主導政策立場

這反映出更大的問題，不只是川普，許許多多有權有勢有財力的人器量狹窄，若得不到習以為常的奉承阿諛，往往就抓狂，對美國民主和地球的未來構成威脅。已見到一些富可敵國的矽谷科技大亨步上這條路，一旦發現自己不再是文化寵兒，就常走政治偏鋒。墮落至陰謀論領域的馬斯克，就是最明顯的例子。

川普是利用政治回報私人恩怨的頭號實例，但任由私人怨懟主導政策立場絕非他一人獨有的特色。就連沒興趣問鼎總統寶座的財閥，因為多的是錢可買權勢，也可能造成重大傷害。但川普畢竟有機會再度入主白宮，萬一他真的當選，慎防他因脆弱的自尊闖下大禍。

川普 克魯曼 氣候變遷

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