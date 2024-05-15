封口費案／川普律師交叉詰問轟柯恩：復仇心態 證詞難信

檢方證人、前川普律師柯恩在這兩天的證詞中，稱封口費都是川普所指示。圖為2016年9月川普與柯恩出席活動。根據證詞，兩人已在安排支付封口費。(美聯社)

前總統川普 前任私人律師柯恩(Michael Cohen)14日繼續在「封口費」案作證並接受辯方律師交叉盤問(cross-examination)。柯恩雖是檢方的明星證人，但川普辯護律師在盤問中將柯恩描述為自私自利的機會主義者，原本執迷於效忠川普，如今卻變成存心要讓昔日東家坐牢。

川普律師向陪審團列舉柯恩經常上媒體、講話前後不一以及頻頻在社群網站 發文等實例，直指柯恩有強烈的復仇心態且不可靠。全案審理15日休庭一天，16日繼續交叉盤問。

57歲的柯恩多年忠心耿耿擔任幫川普排除各種疑難雜症的「擺平先生」(fixer)，是唯一能證明川普付「封口費」給成人電影女星丹尼爾斯( Stormy Daniels)的關鍵人物。丹尼爾斯日前作證坦承多年前曾與川普發生一夜情。柯恩14日作證時，川普安靜地坐在被告席，閉著雙眼。

川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)向陪審團說，過去幾年柯恩與檢方合作除了為了報復川普，還希望能夠爭取縮短居家監禁的時間。柯恩回答：「沒錯，我的確希望獲釋。」柯恩遭到聯邦罪名起訴之後於2018年對於觸犯選舉獻金法認罪，其中兩項罪名與「封口費」有關。

白朗奇說，柯恩憑藉批判川普建立事業，靠著出版跟川普有關的爆料書、推出播客節目賺了300多萬。白朗奇說，柯恩每天晚上在TikTok 亮相，開播1小時以上，討論話題經常是川普。

柯恩則對陪審團說，TikTok播出是吐苦水的機會，「我一直有失眠問題，總算找到發洩管道」。

柯恩回答助理檢察官霍芬格爾(Susan Hoffinger)詢問時說，2018年4月紐約住家與辦公室雙雙遭到聯邦調查局(FBI)幹員搜查，令他感到憂慮、沮喪且憤怒，當時川普在電話中予以安慰說道：「別擔心，我是美國總統。他們沒有查到什麼東西。一切都會沒事的。保持堅強。你沒事的。」

霍芬格爾詢問：「那次之後是否再次跟川普直接談話？」柯恩回答：「沒有。」

柯恩指出，與川普的那通電話交談非常重要，「我覺得我獲得美國總統的保護。司法部聽命於他，調查可望不了了之」。