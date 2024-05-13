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大選造勢 川普搶攻深藍新州聲勢大 拜登隱憂

編譯廖振堯／綜合報導
川普11日在新澤西州的造勢場面浩大，令拜登陣營有所警惕。（美聯社）
川普11日在新澤西州的造勢場面浩大，令拜登陣營有所警惕。（美聯社）

拜登總統11日晚間回到德拉瓦州瑞賀伯斯海灘(Rehoboth Beach)家中慶祝母親節；與此同時，川普進攻深藍的新澤西州，在威爾伍德(Wildwood)的海邊舉辦造勢活動，現場最少8萬人參加，聲勢浩大，恐成拜登選戰的隱憂。

福斯新聞(Fox News)報導，社群媒體熱衷於比較川普的集會與拜登的周末假期。拜登是出名地愛回德拉瓦州度假，截至去年秋季其任期內大約有40%的時間在度假，川普任期同一期間為26%。

除了新州民眾，這次集會還吸引了來自關鍵戰場州賓州、深藍的紐約大量人群。到場的民眾紛紛在社群媒體上貼出現場人山人海的影片，並發表評論如「人潮在外頭露營、睡在海灘上。沒有人會為了要見拜登而露營」、「拜登去德拉瓦州海灘度假，沒有一個人為他集會」、「有8萬人參加川普的新州集會，拜登能否號召這麼多人？」

共和黨全國代表大會(RNC)經營的X平台帳號RNC Research也發文，稱拜登在結束籌款活動後無視群眾問題，就前往海灘度假去了。

在川普政府領導下離開民主黨、加入共和黨的新州眾議員范德魯(Jeff Van Drew)也出席活動，稱這次造勢「一定是新州歷史上最大規模的政治集會。」

川普新州造勢大部分時間都在關注經濟和通膨，強調拜登執政期間，熱狗、雞肉、汽油等各種物品的價格都在飆升，這些漲價讓「新州家庭預算每月多消耗超過一千元。」並說「(當選)第一天，我們將拋棄拜登經濟學(Bidenomics)、恢復MAGAnomics，將以前所未有的方式振興新州製造業、旅遊業等行業。」

川普對喧鬧人群發表評論時還痛斥拜登是「白痴」和「有史以來最糟糕的總統」；他向群眾大喊「我們將贏得新州」，引起了熱烈的歡呼。

拜登 新州 川普

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