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封口費案／艷星舌戰川普律師「精采如看網球賽」 盤點5金句

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普「封口費」案女主角丹尼爾斯(坐者右)9日再度出庭作證，與川普辯護律師蘇珊‧尼切爾斯(立者)唇槍舌劍兩個多小時，讓陪審團目不暇給。(美聯社)
前總統川普「封口費」案女主角丹尼爾斯(坐者右)9日再度出庭作證，與川普辯護律師蘇珊‧尼切爾斯(立者)唇槍舌劍兩個多小時，讓陪審團目不暇給。(美聯社)

前總統川普「封口費」案女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)9日再度出庭作證，與川普辯護律師唇槍舌劍兩個多小時。辯護律師蘇珊‧尼切爾斯(Susan Necheles)猛攻丹尼爾斯指稱2006年與川普發生性關係的說法，詰問過程一來一往氣氛緊張，讓陪審團目不暇給，彷彿觀看網球賽。

丹尼爾斯與尼切爾斯舌戰精彩時刻包括：

「哇」(Wow)

尼切爾斯說，丹尼爾斯長年拍攝成人電影，較容易對於性愛捏造謊言，包括聲稱與川普發生關係。丹尼爾斯回答：「哇，如果我的描述是假的，那我應該把劇情寫得好一點才對。」

「妳想騙我」(You're trying to trick me)

尼切爾斯數度指出，丹尼爾斯過去幾年裡對於2006年與川普發生關係的說詞一變再變，遭到丹尼爾斯強烈反駁。她氣憤地回應說：「妳想對我套話，讓我講出說詞變得不一樣，但其實根本不曾改變。」後來丹尼爾斯還對尼切爾斯說：「妳想騙我，讓我說出根本不實的事情。」

「川普只穿內褲」

尼切爾斯追問丹尼爾斯在先前證詞中描述在川普下榻房間的恐懼感受。丹尼爾斯回答：「沒想到一個歲數比自己大一倍的男人只穿著內褲，當然會怕。」

封口費案9日庭審結束後，前總統川普(右)離開法庭。(路透)
封口費案9日庭審結束後，前總統川普(右)離開法庭。(路透)

「讓美國再度欲火中燒」(Make America Horny Again)

丹尼爾斯2018年曾在脫衣舞俱樂部巡迴表演，節目名稱為「讓美國再度欲火中燒」。尼切爾斯說，從節目名稱可以看出丹尼爾斯想利用川普打知名度。尼切爾斯在庭上提出兩則Instagram發文做為證據。丹尼爾斯則辯稱，很討厭這句宣傳廠商的口號，從來不曾自己發布貼文。

「起訴的風暴聖女」(Stormy Saint of Indictments)

尼切爾斯在庭上同時舉證指出，丹尼爾斯想利用川普炒作知名度的實例還包括在網路上販賣紀念品，包括一款名稱為「起訴的風暴聖女」的蠟燭。

丹尼爾斯則回嘴說道，這些行為「跟川普先生並沒有不一樣」，暗示川普競選團隊把川普的訴訟纏身拿來銷售各種商品，包括印有川普監獄照(mug shot)的T恤。

尼切爾斯指出，丹尼爾斯絕大多數販賣商品都在「吹噓如何讓川普總統遭到起訴」。丹尼爾斯做出驚訝表情回答：「是我讓川普總統被起訴的嗎？」

封口費案9日庭審結束後，艷星丹尼爾斯(中)離開法庭。(歐新社)
封口費案9日庭審結束後，艷星丹尼爾斯(中)離開法庭。(歐新社)

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