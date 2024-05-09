川普再勝 干預喬州選舉案也延審 全案可能拖到大選後

喬州富爾頓郡檢察官威利斯(圖)與她聘請的已婚特別檢察官韋德傳出緋聞，讓川普的喬州選舉案失焦。(路透)

繼7日佛州審理前總統川普 處理機密文件案無限期延後開審日期後，官司纏身的川普又迎來另一個對他有利的新決定：喬治亞州上訴法院8日同意針對喬州 富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)獲准起訴川普干預喬州選舉案的裁決，進行審查。

喬州上訴法院同意審查威利斯可否繼續起訴川普干預喬州選舉案，代表威利斯無法要求法院立即排定川普干預喬州選舉案開審日期，全案很可能拖到11月大選後。

威利斯今年2月因與她聘請的已婚特別檢察官韋德(Nathan Wade)傳出緋聞，引發利益衝突質疑；富爾頓郡(Fulton County)高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)3月裁定該案不存在利益衝突，但韋德須請辭，威利斯可以留任，也不應迫使威利斯撤回起訴川普干預喬州選舉案。

但麥卡菲同時批准川普及其他被告針對他的裁決向喬州上訴法院請求上訴。喬州上訴法院8日同意受理川普等人上訴。一旦做出裁決，敗訴方仍可上訴喬州最高法院。

川普的喬州首席律師薩多(Steve Sadow)表示，川普期待向上訴法院提出論據，解釋為何該案應被駁回，以及為何威利斯「應該因她在這場不公正的政治訴訟中的不當行為，被取消資格」。

川普和其他18名被告在去年8月被起訴，他們被控非法試圖扭轉2020年大選川普在喬州以微弱差距輸給民主黨對手拜登 的局面。四名涉案者已認罪，但川普和其他人均不認罪。

今年一月初，前川普陣營律師莫春特(Ashleigh Merchant）提出動議指控威利斯和韋德有不當戀愛關係，工作上有利益衝突。二月中旬媒體揭露兩人婚外情細節，法院還舉行聽證會深究兩人關係。

威利斯和韋德承認有過戀情，但是在2021年11月韋德受聘為特別檢察官之後，2022年春天開始約會，戀情2023年夏天已結束。他們還作證說，他們出門大多平均分攤旅費。