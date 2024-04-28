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與小唐納私交好 參議員萬斯可能成川普副手黑馬

編譯潘勛／綜合27日電
來自鐵鏽區的共和黨參議員萬斯，近年竄起，也被列入川普副手的名單。他與小唐納川普關係良好。（美聯社）
來自鐵鏽區的共和黨參議員萬斯，近年竄起，也被列入川普副手的名單。他與小唐納川普關係良好。（美聯社）

川普的副總統搭檔人選未定，紐約時報27日指出，俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)與川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)交好，這分情誼讓川普要找搭檔時，可能會考慮萬斯。

回顧2022年俄亥俄州共和黨初選43天前，川普尚未支持任何參選人，競爭者眾，而萬斯是政治新手，還碰到大麻煩；他曾公開指責川普「可憎」、「白癡」，另一度形容川普是「政治海洛因」。

只是接下來意想不到「救生索」出現了。小唐納在社媒推特(現為X)上向自己的追隨者說，萬斯已成為乃父的粉絲；一個月後，川普在兒子鼓勵下為萬斯背書。

今天的萬斯是川普最可信賴的盟友之一，還是一小隊參院共和黨人的領袖，推著參院共和黨團往右傾斜。萬斯的福星只有愈來愈高照，知情人士指出，他在川普競選搭檔的名單上。

萬斯能在川普圈子內快速上升，有很大因素要歸功於他讓人吃驚地與小唐納結交為友，意識形態很親密。知情人士表示，兩人幾乎天天用簡訊交談，假如在同一城市還會設法見面。他們在社媒上互標組隊，經常轉傳彼此的貼文。

小唐納雖強調，挑選競選搭檔要由川普一人決定，但若是選擇萬斯，他會很高興。他與萬斯的友誼，算是「讓美國再度偉大」(MAGA)很不尋常的配對。39歲的萬斯靠自己發跡，自小沒有父親。46歲的小唐納一生都隨侍億萬富豪的父親身邊，是乃父的左右臂膀。

萬斯所學甚廣，講話得體，畢業於耶魯大學法學院，身兼「鄉巴佬輓歌」自傳作者，被視為高擎川普主義知識面的大旗；小唐納愛挖苦人，粗口連連，識人能力要勝過讀政策論文，另外是川普政治上的晴雨指標。

但兩人都主張右派、國族主義政治，共同的願景在讓共和黨連根挖除老派菁英的殘留勢力。由好些面向看來，他倆代表MAGA運動的自我意識及認同，有些共和黨策士主張，他們還是下一波的反抗力量。

川普 小唐納 共和黨

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