川普潛在競選搭檔 南達科他州長出書自述殺狗 辯在農場「不罕見」

共和黨 2024年大選的潛在副總統提名人選之一、南達科他州 的州長諾姆(Kristi Noem)即將出版一本新書,而根據搶先披露的書摘,她自述在家族農場殺了一隻狗和一隻山羊。諾姆隨後上社群媒體 自我辯護,稱此舉在農場並不罕見。

諾姆是前總統川普的鐵桿支持者,也是他承認登上競選搭檔決選名單的幾位政治人物之一,撰寫的新書「No Going Back」將於5月在美出版,「衛報」先取得了一本,並且公布了她寫下殺狗情節的情節摘錄。

CNN轉述書摘報導,諾姆殺了自己的14個月大的狗「蟋蟀」(Cricket)。她寫下自己企圖馴服這隻狗,稱牠表現得「就像一個訓練有素的刺客」,戴著電子項圈。但是,這隻狗攻擊了當地一戶人家的雞群,還咬了她。在這起事件後,她最終做出了決定。

諾姆寫道,「我恨那隻狗」,又指「蟋蟀」已經證明自己「無法訓練」、「對她接觸過的任何人都很危險」,而且「作為一隻獵犬…不到毫無價值」。諾姆寫下,「在那一刻,我了解到,我必須把她人道毀滅」。

諾姆拿起槍,接著把「蟋蟀」帶到一個礫石坑,「這不是一份愉快的工作,但不得不動手。這件事結束之後,我意識到需要去做另一個不愉快的工作」。

根據引述的書摘,諾姆接下來以相同方式射殺了一頭山羊,稱牠「骯髒卑鄙」,有著「噁心、發霉、腐臭」的味道,還說這隻山羊養成了追逐和撞倒孩子的習性。企圖讓自己跟典型政治人物有所區別的諾姆寫道,「我想,如果我是一個更好的政治人物,就不會在這裡說出這個故事了」。

諾姆在社群媒體「X」(推特)貼出了衛報報導的截圖,稱自己的行為在農場並不罕見,「我們熱愛動物,但在一個農場,總是發生像這種的艱難決定。很不幸,我們幾個星期前就不得不把已經在我們家待了25年的3匹馬人道毀滅」」,同時趁機打書,「如果你想要更多真實、誠實、會讓媒體倒抽一口氣的政治不正確故事,就預購《No Going Back》」。

